فرص عمل لائقة لـ75 شابًا من ذوي الهمم بالقاهرة

بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل، استقبلت مديرية عمل القاهرة 75 شابًا من ذوي الهمم لتسليمهم عقود عمل لائقة من خلال شركة انترشيونال بزنس سرفيس.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقًا لأحكام قانون العمل رقم (10) لسنة 2018 والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي إطار جهود الوزارة ومكاتب العمل لتوفير فرص عمل عادلة ومتنوعة لجميع المواطنين..

وأوضح سيد شرقاوي مدير مديرية العمل بالقاهرة أن هذه المبادرة تعكس حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل رؤية الوزير على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى فتح آفاق جديدة في سوق العمل وتمكين ذوي الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا.

جرى تسليم العقود بمقر المديرية بحضور إسلام أحمد وكيل المديرية، وممثلي الشركة إبراهيم عاشور ومصطفى محمد السيد