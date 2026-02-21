سارة يوسف تكشف هويتها الحقيقية لمنة شلبي في الحلقة الثالثة من «صحاب الأرض»

كشفت سارة يوسف عن اسمها الحقيقي في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "صحاب الأرض"، المذاع عبر قناتي dmc، والحياة، ومنصة "شاهد".

وطلبت "فدوى" من إحدى الممرضات أن تتحدث مع الدكتورة المصرية التي تلعب دورها الفنانة منة شلبي، وبالفعل تذهب منة شلبي إليها.

وفي مشهد درامي، قالت سارة يوسف أو فدوى أن الإسرائيليين يبحثون عنها بسبب قتل شقيقها ظابطا مهما بالجيش الإسرائيلي.

وفي المكالمة الأخيرة التي جمعتها مع إياد شقيقها، أكد لها أن الجيش الإسرائيلي يريد التخلص من كل عائلته، ولذلك قررت التخلص من جنينها لأنها لا تستطيع الهروب منهم.

وطلبت منها منة شلبى ألا تتحدث لأي شخص على الإطلاق عن هذا الأمر، وقالت لها إن الله سوف يسامحها على غلطتها.

وفي نهاية المشهد، كشفت سارة يوسف عن اسمها الحقيقي للدكتورة سلمى، مؤكدة أن اسمها الحقيقي "فدوى"، وليس "نجاح" كما أخبرتها أثناء دخولها المستشفى.

وتستمر شخصية سارة يوسف في العمل بالتصاعد الدرامي المستمر في الأحداث، فهل ستنجو من اقتراب الجيش الإسرائيلي من الوصول لها والقضاء عليها انتقاما للظابط المقتول؟

أبطال مسلسل “صحاب الأرض”

وإلى جانب الفنانة الأردنية سارة يوسف، يضم مسلسل “صحاب الأرض” مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم إياد نصار، ومنة شلبى، وكامل الباشا، وعصام السقا، وتارا عبود، وريم رأفت، وآدم البكري، وسارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي.