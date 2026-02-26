الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان الطب النفسي بـ العبور

أغلقت وزارة الصحة والسكان 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العبور في محافظة القليوبية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، ومزاولة النشاط بدون تراخيص قانونية.

وجاء الإغلاق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.

حملة تفتيشية مشتركة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق هذه المراكز الـ15، وهي:

التغيير، الطريق الصحيح، مؤسسة الزهور، تفاؤل وأمل، تأهيل سلوك، التقدم، حريتك، النجاة، بيور لايف، نحن نستطيع، النور، الحكمة، أجيال، الأمل، بداية.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى رصد مخالفات جسيمة شملت غياب المدير الفني، مزاولة المهنة بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر التجهيزات الطبية اللازمة، عدم انتظام السجلات الطبية، مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة، وعدم تصويب مخالفات سابقة.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، على أن هذه المراكز خالفت قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، إضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يعرض حياة النزلاء لخطر حقيقي.

ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة علاجية قبل التعامل معها، وتقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على فيسبوك وإنستغرام.