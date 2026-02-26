قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كتب بدون تفويض.. القبض على صاحب مكتبة بالدقي
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان الطب النفسي بـ العبور

عبدالصمد ماهر

أغلقت وزارة الصحة والسكان 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العبور في محافظة القليوبية، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية، ومزاولة النشاط بدون تراخيص قانونية.

وجاء الإغلاق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لحماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.

حملة تفتيشية مشتركة 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق هذه المراكز الـ15، وهي: 

التغيير، الطريق الصحيح، مؤسسة الزهور، تفاؤل وأمل، تأهيل سلوك، التقدم، حريتك، النجاة، بيور لايف، نحن نستطيع، النور، الحكمة، أجيال، الأمل، بداية.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى رصد مخالفات جسيمة شملت غياب المدير الفني، مزاولة المهنة بدون ترخيص، قصور في مكافحة العدوى، عدم توافر التجهيزات الطبية اللازمة، عدم انتظام السجلات الطبية، مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة، وعدم تصويب مخالفات سابقة.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، على أن هذه المراكز خالفت قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، إضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يعرض حياة النزلاء لخطر حقيقي.

ودعا الدكتور النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص أي منشأة علاجية قبل التعامل معها، وتقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على فيسبوك وإنستغرام.

وزارة الصحة الطب النفسي محافظة القليوبية وزير الصحة القومي للصحة النفسية

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

نعي محافظ جنوب سيناء لحكيم كاترين

محافظ جنوب سيناء ينعى «حكيم كاترين».. مسيرة حافلة في الطب والعلاج الأعشاب

رفع مخلفات

محافظة الجيزة ترفع 2700 طن مخلفات من العمرانية والوراق ضمن حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة

تموين البحيرة

ضبط 3 محطات وقود لبيعها 29 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بالبحيرة

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

