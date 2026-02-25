وزير الصحة يتفقد النموذج الأول لرعاية السكتة الدماغية بمستشفى القناطر الخيرية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، النموذج المرجعي الأول لرعاية السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى القناطر الخيرية العام بمحافظة القليوبية، لمتابعة انتظام سير العمل وتقييم جاهزية الوحدة المتخصصة التي افتُتحت في الأول من فبراير الجاري.

تجربة محاكاة عملية لمسار التعامل مع مريض السكتة الدماغية

وشملت الجولة مشاهدة تجربة محاكاة عملية لمسار التعامل مع مريض السكتة الدماغية من لحظة الوصول إلى الطوارئ، مرورًا بالتقييم الأولي والفحوصات والأشعة المقطعية، وصولًا إلى مراحل الرعاية والملاحظة، مع التركيز على سرعة التدخل وتكامل البروتوكولات العلاجية الحديثة لتقليل المضاعفات وتعزيز فرص التعافي.

واطمأن الوزير على حالة المرضى المقيمين بالوحدة التي تضم 5 أسرّة، حيث سجلت حتى الآن 10 حالات دخول، وتم علاج حالة واحدة بعقار مذيب الجلطة (rtPA)، وخرج 6 مرضى، بينما تستمر رعاية 4 حالات أخرى. كما تفقد قسم العلاج الطبيعي والبرامج التأهيلية المصاحبة، وحرص على الحديث مع المرضى والاستماع إلى آرائهم في جودة الخدمة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، توافر الفرق الطبية المتخصصة وتجهيزات التشخيص المتقدمة، مع قرب الانتهاء من تجهيز خدمات الرنين المغناطيسي والقسطرة المخية، في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع شبكة الرعاية المتكاملة للسكتة الدماغية وتحسين الخدمات الطارئة والحرجة وفق رؤية القيادة السياسية.

ورافق الوزير خلال الزيارة المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العيني، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية.