بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
أخبار البلد

وزير الصحة: افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة الجديدة

عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا للشبكة القومية للسكتة الدماغية، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، وذلك بمستشفى العاصمة الجديدة على هامش افتتاح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بالمستشفى.

وأكد الوزير أهمية التوسع في جهود الوقاية والتوعية بالسكتة الدماغية والأمراض المؤدية إليها، إلى جانب توفير أماكن مجهزة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، مشدداً على أن إنقاذ مريض وإعادته إلى حياته الطبيعية عمل إنساني ووطني لا يُقدر بثمن.

وأوضح أن ما شاهده في وحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة يعكس حجم الجهد المبذول، ويؤكد ضرورة التوسع في إنشاء وحدات متخصصة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن كل مستشفى جديد يُنشأ أو يُطور سيضم وحدة متخصصة للسكتة الدماغية.

ولفت إلى أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية تعد من أبرز مشروعات تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتهدف إلى تحقيق تغطية شاملة وعادلة للخدمات على مستوى الجمهورية، موكداً أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، وداعياً إلى الارتقاء بقدرات ومهارات الفرق الطبية من خلال برامج الزمالة المصرية وتوفير أماكن مؤهلة تضمن حصول المريض على الرعاية الكاملة.

تعزيز التواصل المستمر بين أعضاء اللجنة العليا

ودعا الوزير إلى تعزيز التواصل المستمر بين أعضاء اللجنة العليا وكافة الجهات المعنية، معرباً عن دعمه الكامل وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل الشبكة، معبراً عن تفاؤله بمستقبل المنظومة في ظل الكفاءات الوطنية المشاركة.

ووجه الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة العليا وفرق العمل الطبية بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة الجديدة، مثمناً الجهد المبذول، ومؤكداً أن مصر تمتلك كفاءات طبية قادرة على إحداث فارق حقيقي في صحة المواطنين.

وزير الصحة مستشفى العاصمة الجديدة كلية طب قصر العيني السكتة الدماغية الفرق الطبية

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مطار القاهرة

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لموسم عمرة رمضان

اللجنة العليا للشبكة القومية للسكتة الدماغية

وزير الصحة: افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة الجديدة

اكاديمية البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي تنضم عضوًا شرفيًا إلى المجتمع الدولي للأكاديميات بأثينا

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

الحرب الروسية الأوكرانية

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

