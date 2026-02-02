هيئة الرعاية الصحية تعلن حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على ''المستوى الماسي'' في رعاية السكتة الدماغية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على المستوى الماسي في رعاية السكتة الدماغية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (World Stroke Organization – WSO)، وذلك ضمن جوائز Angels Awards للربع الرابع من عام 2025، في إنجاز دولي جديد يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، ويعزز مكانة مجمع الإسماعيلية الطبي ضمن أفضل المنشآت الصحية عالميًا في علاج ورعاية مرضى السكتة الدماغية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الحصول على المستوى الماسي يُعد أعلى تصنيف تمنحه المنظمة العالمية للسكتة الدماغية، ويأتي تتويجًا لمسار مؤسسي متكامل وجهود متواصلة ترتكز على التميز الإكلينيكي، وسرعة التشخيص، والتدخل العلاجي الفوري، والامتثال الدقيق لأعلى المعايير والبروتوكولات الدولية في رعاية الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد ريادة مجمع الإسماعيلية الطبي عالميًا في هذا التخصص الدقيق.

وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي

وأوضح رئيس الهيئة أن وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين خدمات الطوارئ، والرعاية المركزة، والتدخلات الدقيقة، والتأهيل الطبي، حيث تستقبل الوحدة أكثر من 40 حالة طارئة يوميًا، مع تحقيق تطور ملحوظ في مؤشرات الأداء، تمثل في ارتفاع معدلات إعادة فتح الشرايين (Recanalization) من 25% إلى 31%، بما يعكس جودة التدخلات العلاجية وسرعة الاستجابة الطبية.

وأضاف الدكتور السبكي أن المجمع يعمل على تشغيل وحدة القسطرة المخية على مدار 24 ساعة بأحدث التقنيات الطبية، للتعامل بكفاءة عالية مع حالات النزيف الدماغي، وتمدد الشرايين، وضيق الأوعية الدموية، إلى جانب تشغيل 10 عيادات أسبوعية متخصصة لمتابعة المرضى بعد السكتة الدماغية وتقديم خدمات إعادة التأهيل، بما يضمن استمرارية الرعاية وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي قدّم منذ بدء التشغيل أكثر من 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية، من بينها نحو 850 ألف خدمة طوارئ، و1.5 مليون خدمة بالعيادات الخارجية، و3.9 مليون فحص طبي وتشخيصي ومعملي، بالإضافة إلى إجراء 82 ألف عملية جراحية، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس كفاءة التشغيل وحجم الخدمات الطبية المتقدمة التي يقدمها المجمع لأهالي إقليم القناة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مجمع الإسماعيلية الطبي يُعد أول مجمع طبي في مصر يحصل على اعتمادي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والاعتماد الدولي JCI، إلى جانب حصول معامل المجمع على اعتماد ISO، فيما نالت وحدة السكتة الدماغية اعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بما يرسخ مكانته كمنشأة طبية مطابقة لأعلى معايير الجودة العالمية.

واختتم رئيس الهيئة البيان بالتأكيد على أن ما تحقق في مجمع الإسماعيلية الطبي يُجسد رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي حديث ومتطور قائم على الجودة، والاستدامة، والابتكار، مشددًا على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز ريادة مصر إقليميًا وعالميًا في مجال الرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة، من خلال منشآت طبية ذكية قادرة على المنافسة الدولية وتقديم خدمات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

وجدير بالذكر أن جوائز Angels Awards التي تمنحها المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (World Stroke Organization – WSO) تُعد من أرفع الجوائز الدولية المتخصصة في تقييم جودة رعاية مرضى السكتة الدماغية على مستوى العالم، حيث تستند إلى معايير دقيقة تشمل سرعة التشخيص، وكفاءة التدخل العلاجي، والالتزام بالبروتوكولات الإكلينيكية المعتمدة دوليًا، وجودة نتائج العلاج.

ويُعد المستوى الماسي (Diamond Status) أعلى مستوى تصنيف ضمن هذه الجوائز، ولا يُمنح إلا للمنشآت الصحية التي تُحقق أداءً متميزًا ومستدامًا في تقديم رعاية متكاملة لمرضى السكتة الدماغية، بما يعكس قدرتها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بشكل مستمر، ويضعها ضمن نخبة المستشفيات الرائدة عالميًا في هذا التخصص الدقيق.