الرعاية الصحية: تحقيق موارد ذاتية تجاوزت 8 مليارات جنيه

قدم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات وأفراد الشرطة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، متمنياً دوام الأمن والاستقرار للوطن.

وأكد مجلس إدارة الهيئة استمرار تنفيذ التكليفات الرئاسية لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، والتركيز على العلم والإرادة والعمل، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بدءًا بمحافظة المنيا خلال عام 2026.

مشروع التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (94) لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الحيوية، واستعرض تقارير الأداء، وأصدر عدة قرارات مهمة تدعم مسيرة التطوير والاستدامة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع إنشاء مركز "سند" للتأهيل المتكامل لخدمات الإعاقات وذوي الهمم، دعمًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية لرعاية ذوي الهمم، وأصدر توجيهات للإدارة التنفيذية بتدقيق دراسة المشروع، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، والتعاون مع المنظمات الدولية.

كما استعرض المجلس نتائج مشاركة قياداته في المنتدى الفرنسي للأعمال بقطاع الرعاية الصحية (FHBF2026)، وأبرز البروتوكولات المزمع توقيعها لتعزيز خدمات التأهيل وطب الأعماق وعلاج آلزهايمر، وإدخال أحدث التقنيات الطبية.

وناقش المجلس تقرير الأداء النصف سنوي للخدمات الصحية وتقرير الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي 2026/2025، واطّلع على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2027/2026 ومقترحات الخطة الاستثمارية للمشروعات.

وأشار المجلس إلى نجاح الهيئة في تقديم أكثر من 105 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، بجودة عالمية، مع نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء وحجم الخدمات، وتحقيق معدلات عالية لرضاء المنتفعين، مثمنًا جهود كتيبة عمل الجهاز التنفيذي لتحقيق المستهدفات.

كما أشار المجلس إلى أن حجم الإنفاق على الخدمات الطبية خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025 تجاوز 10 مليارات جنيه، ممولًا من الموازنة العامة والموارد الذاتية للهيئة، مع تحقيق موارد ذاتية تجاوزت 8 مليارات جنيه، ونموها بنسبة أكثر من 180% مقارنة بالنصف الثاني من العام المالي السابق، وتحقيق فائض تشغيل تجاوز 3 مليارات جنيه، إلى جانب تحسن مستمر في موارد النقد الأجنبي وإيرادات السياحة العلاجية التي تجاوزت 7 ملايين دولار.

كما ناقش المجلس تحديث لائحة أسعار الخدمات الطبية للمرضى الوافدين والسياحة العلاجية، موجّهًا الإدارة التنفيذية بمطابقتها للأسعار العالمية لتحقيق أفضل جودة وخدمة للمتعاملين.

ووافق المجلس على بروتوكول تعاون لتدريب طلاب الدراسات العليا الوافدين من دولة السودان في منشآت الهيئة، مع منح خصومات 25% لطلاب الامتياز و22% للطلاب قيد الدراسة، دعمًا لجودة التدريب وزيادة الموارد الذاتية، وتعزيز مكانة الهيئة كوجهة رائدة للتدريب الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، باحترافية وجودة عالمية.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (94)، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.

وعبر الزووم، كل من الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

كما حضر الاجتماع من هيئة الرعاية الصحية، كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتورة مروة موافي، مساعد المدير التنفيذي للجان الطبية والعلاجية وخدمات التأهيل والأطراف الصناعية، بالإضافة إلى رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة، وأحمد جلال، مدير وحدة التوثيق والنشر، والدكتورة شيرين زكي، عضو بالمكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة.