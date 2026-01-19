قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
درجة الحرارة 8 في الليل .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
مبيصرفش علينا وعايز ياخد شقايا .. تفاصيل مثيرة في ضرب رجل زوجته بالبراجيل
انتصار لمحدودي الدخل.. رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون.. التفاصيل كاملة
3 ركلات ترجيح مهدرة تغيّر تاريخ المغرب في كأس الأمم الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفير عمان بالقاهرة: مؤتمر الرعاية الصحية والسياحة العلاجية منصة لتعزيز التعاون بين عُمان ومصر

سفير عمان بالقاهرة
سفير عمان بالقاهرة
أ ش أ

نظمت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تنظيم "المعرض والمؤتمر الدولي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية المقرر إقامته بالعاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل، تحت رعاية السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وزارة الصحة العُمانية، وشركة "أساس العالمية".


ويأتي ذلك في إطارِ الدورِ الذي تضطلعُ به سفارةُ سلطنةِ عُمانَ في القاهرةِ، بوصفِها جسرًا للتواصلِ الاقتصاديِّ والاستثماريِّ، ومنصّةً للتعريفِ بالفرصِ الواعدةِ التي تزخرُ بها السلطنةُ في مختلفِ القطاعاتِ، وتعزيزِ الشراكاتِ مع المؤسّساتِ والجهاتِ المعنيّةِ في ِ مصرَ.


وقال السفير الرحبي "إن إطلاقُ هذا الحدث من مصر يأتي لما تتمتعُ به من مكانةٍ راسخة وثقَل عربي وإقليميّ، ولدورِها المحوريِّ كمركزٍ فاعلٍ للأعمالِ والاستثمارِ والإعلامِ في المنطقةِ، فضلًا عما يجمع عمان ومصر من علاقات أخوية متينة، وتعاون متنام بمختلفِ المجالاتِ لا سيّما الاقتصاديةِ والاستثماريةِ".


وأضاف "أنه امتدادًا لهذا النهجِ، وفي إطارِ التوجّهاتِ الوطنيةِ المنبثقةِ عن رؤيةِ عُمانَ 2040، جاء تخصيص هذا اللقاءَ للحديثِ عن أحدِ القطاعاتِ الاستراتيجيةِ ذاتِ الأولويةِ، وهو قطاعُ الصناعاتِ الدوائيةِ والرعايةِ الصحيةِ والسياحةِ العلاجيةِ، لما يمثّله من قيمةٍ مضافةٍ على المستويينِ الصحيِّ والاقتصاديِّ، ولدورِه الحيويِّ في تعزيزِ الأمنِ الصحيِّ، واستقطابِ الاستثماراتِ النوعيةِ، ونقلِ المعرفةِ والتقنياتِ الحديثةِ".


وأكد أن الإعلانُ عن المعرضِ والمؤتمرِ الدوليِّ للرعايةِ الصحيةِ والسياحةِ العلاجيةِ يدعم هذا التوجّهَ، باعتبارِه منصة استراتيجية تجمعُ بين الاستثمارِ والابتكارِ، وتسلّط الضوءَ على فرصِ توطينِ الصناعات الدوائيةِ والطبيةِ، واستقطاب الاستثمارات الإقليميةِ والدوليةِ، وبناءِ شراكات فاعلة بين القطاعينِ العام والخاص؛ بما يسهمُ في تطويرِ منظومة صحية متكاملة ومستدامة ويعزز من مكانةِ سلطنة عمان كمركز إقليمي واعد في الصناعات الصحية والسياحةِ العلاجيةِ.


وتابع "يوفر هذا الحدث مساحة للاطلاعِ على أحدثِ التقنياتِ الطبيةِ والحلولِ العلاجيةِ، كما يتيح فرصًا للحوار وتبادلِ الخبراتِ بين صناعِ القرارِ والمستثمرينَ والخبراءِ، وممثلي القطاعينِ العام والخاص؛ بما يعمق التكاملَ، ويعزز فرصَ التعاونِ والشراكاتِ المستقبلية".


وأشار إلى أن هذا المعرض والمؤتمر لا يقتصر على كونِه فعالية متخصصةً بل يمثل منصّةً للحوارِ والتكاملِ الاقتصادي تسهم في دعمِ الاقتصادِ العماني، وتحقيقِ مستهدفاتِ رؤيةِ عمان 2040، وتعزيزِ العلاقاتِ الاقتصاديةِ العُمانيةِ–المصريةِ، لا سيّما في المجالاتِ الصحيةِ والصناعيةِ والاستثماريةِ.
 

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

