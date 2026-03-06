قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
أصل الحكاية

يمتلك 16 طنا.. ماذا قال ملياردير الذهب عن توقعات المعدن الأصفر؟

الذهب
الذهب
أحمد أيمن

في ظل الارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب عالميا، يواصل بعض كبار المستثمرين تعزيز رهاناتهم على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً طويل الأجل. 

ومن بين هؤلاء رجل الأعمال الهندي جوي ألوكاس، مؤسس واحدة من أكبر شركات تجارة المجوهرات العائلية في العالم، الذي يمتلك نحو 16 طناً من الذهب ويعتقد أن أسعار المعدن النفيس ستواصل الصعود لسنوات مقبلة.

ماذا قال ملياردير الذهب؟

يؤكد ألوكاس أنه لا يرى الذهب مجرد أداة استثمارية قصيرة الأجل، بل يعتبره مخزناً للقيمة يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، ولذلك يفضّل الاحتفاظ بجزء كبير من ثروته في الذهب بدلاً من الاعتماد على أدوات التحوط التقليدية، معتبراً أن الاتجاه العام لأسعاره سيكون صاعداً على المدى الطويل.

ويرى ألوكاس أن الطلب العالمي على الذهب سيظل قوياً خلال السنوات المقبلة، خاصة في الأسواق الآسيوية والشرق الأوسط، حيث يحتفظ الذهب بمكانة ثقافية واقتصادية مهمة. كما أن تزايد القلق بشأن التضخم وتقلبات العملات يدفع الكثير من المستثمرين إلى تحويل جزء من أصولهم إلى الذهب.

وأشار إلى أن الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب ليس مجرد استراتيجية مالية، بل يعكس أيضاً ثقة طويلة الأمد في قيمة هذا المعدن، فالتاريخ الاقتصادي يظهر أن الذهب غالباً ما يحافظ على قوته الشرائية خلال فترات الأزمات، وهو ما يجعله خياراً مفضلاً لدى المستثمرين الذين يسعون إلى حماية ثرواتهم.

كما لفت إلى أن التحولات في الاقتصاد العالمي، مثل التغيرات في السياسات النقدية وأسعار الفائدة، قد تدعم استمرار الطلب على الذهب. 

ماذا ينتظر الذهب؟

تأتي هذه الرؤية في وقت شهد فيه المعدن الأصفر قفزات قوية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعاره بشكل كبير نتيجة عدة عوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية العالمية، وتزايد الإقبال على الذهب من قبل البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن أصول آمنة.

وقد ساهمت هذه العوامل في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية، مع توقعات بمزيد من الارتفاع مستقبلاً.

وفي حال استمرار هذه الظروف، فمن المرجح أن يواصل المعدن الأصفر تحقيق مكاسب إضافية خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل الذهب في نظر العديد من كبار المستثمرين أحد أهم الأصول الاستراتيجية، ليس فقط للتحوط من المخاطر، بل أيضاً لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، وهو ما يفسر تمسك بعض المليارديرات باحتياطيات ضخمة منه رغم التقلبات التي قد يشهدها السوق بين الحين والآخر.

الذهب أسعار الذهب ملياردير الذهب جوي ألوكاس توقعات أسعار الذهب

