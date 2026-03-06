سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026

نستعرض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة بعد انخفاضات ملحوظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 57,333.04 جنيهًا للبيع و59,053.03 جنيهًا للشراء. كما سجلت سبيكة الذهب عيار 24 نحو 8,190.43 جنيهًا للبيع و8,436.15 جنيهًا للشراء، وفق أحدث الأسعار المتداولة في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24:

8,190.43 جنيهًا للبيع – 8,436.15 جنيهًا للشراء

عيار 22:

7,507.90 جنيهًا للبيع – 7,733.14 جنيهًا للشراء

عيار 18:

6,142.83 جنيهًا للبيع – 6,327.11 جنيهًا للشراء

عيار 21:

7,166.63 جنيهًا للبيع – 7,381.63 جنيهًا للشراء

عيار 14:

4,777.75 جنيهًا للبيع – 4,921.09 جنيهًا للشراء

عيار 12:

4,095.22 جنيهًا للبيع – 4,218.07 جنيهًا للشراء

عيار 10:

3,412.68 جنيهًا للبيع – 3,515.06 جنيهًا للشراء

عيار 9:

3,071.41 جنيهًا للبيع – 3,163.56 جنيهًا للشراء

عيار 8:

2,730.14 جنيهًا للبيع – 2,812.05 جنيهًا للشراء

عيار 6:

2,047.61 جنيهًا للبيع – 2,109.04 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب عيار 24:

65,523.48 جنيهًا للبيع – 67,489.18 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب عيار 21:

57,333.04 جنيهًا للبيع – 59,053.03 جنيهًا للشراء

سبيكة ذهب عيار 24:

8,190.43 جنيهًا للبيع – 8,436.15 جنيهًا للشراء

سبيكة ذهب عيار 21:

7,166.63 جنيهًا للبيع – 7,381.63 جنيهًا للشراء

الأونصة:

254,751.18 جنيهًا للبيع – 262,393.71 جنيهًا للشراء

كيلو الذهب:

8,190,434.50 جنيهًا للبيع – 8,436,147.54 جنيهًا للشراء

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,190.43 جنيهًا للبيع و8,436.15 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 22 مستوى 7,507.90 جنيهًا للبيع و7,733.14 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى 7,166.63 جنيهًا للبيع و7,381.63 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 18 نحو 6,142.83 جنيهًا للبيع و6,327.11 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,777.75 جنيهًا للبيع و4,921.09 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 نحو 4,095.22 جنيهًا للبيع و4,218.07 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 10 نحو 3,412.68 جنيهًا للبيع و3,515.06 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار 9 نحو 3,071.41 جنيهًا للبيع و3,163.56 جنيهًا للشراء، وعيار 8 نحو 2,730.14 جنيهًا للبيع و2,812.05 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 6 نحو 2,047.61 جنيهًا للبيع و2,109.04 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى العملات الذهبية، سجل الجنيه الذهب عيار 24 نحو 65,523.48 جنيهًا للبيع و67,489.18 جنيهًا للشراء، بينما بلغ الجنيه الذهب عيار 21 نحو 57,333.04 جنيهًا للبيع و59,053.03 جنيهًا للشراء.

كما سجلت سبيكة الذهب عيار 24 نحو 8,190.43 جنيهًا للبيع و8,436.15 جنيهًا للشراء، وسبيكة الذهب عيار 21 نحو 7,166.63 جنيهًا للبيع و7,381.63 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة نحو 254,751.18 جنيهًا للبيع و262,393.71 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 8,190,434.50 جنيهًا للبيع و8,436,147.54 جنيهًا للشراء.