إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات

الديب أبوعلي

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية 2026، برئاسة المهندس معتز الدكتور طلبة، إغلاق لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا لعملية التصويت.

وشهدت لجان نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمنعقدة باستاد القاهرة الدولي، بدء عملية فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت وإغلاق اللجان.

وبحسب رئيس لجنة انتخابات القاهرة، المهندس الدكتور أحمد فوزي، شارك 3588 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة في انتخابات المرحلة الثانية، التي انطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، من أصل نحو 320 ألف عضو.

وانطلقت في العاشرة صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين (2026 – 2030)، لاختيار النقيب العام للنقابة لمدة أربع سنوات من بين 19 مرشحًا، إلى جانب انتخاب 11 عضوًا مكملاً من بين 140 مرشحًا لتمثيل الشعب الهندسية السبع في المجلس الأعلى للنقابة، فضلاً عن حسم جولات الإعادة على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية في 14 محافظة.

وتُجرى هذه الانتخابات وفقًا لأحكام المادة (13) من قانون النقابة رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، وسط منافسة بين 19 مرشحًا على مقعد النقيب العام، من بينهم النقيب السابق المهندس هاني ضاحي، ومحمد عبد الغني، وشريف صبري، وإبراهيم الحلواني، وعدد من الكوادر الهندسية الأخرى. ويشترط للفوز الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات، وفي حال عدم تحقق ذلك تُجرى جولة إعادة نهائية في 13 مارس المقبل.

وجرت العملية الانتخابية داخل 34 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، ضمت 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية، بإشراف قضائي من 383 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، وبمساعدة 662 من موظفي الجهاز الإداري، بما ضمن انتظام سير العملية الانتخابية وإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة.

