محافظات

غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه

محافظ مطروح خلال أحدا الاجتماعات
محافظ مطروح خلال أحدا الاجتماعات
ايمن محمود

 قرر اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح إعفاء رئيس مركز ومدينة سيوة من منصبه وعودته للعمل بديوان عام وزارة التنمية المحلية، بناءً على ما تم رصده من عدم تواجده بمقر العمل خلال أيام العمل  والانصراف دون إذن أو موافقة مسبقة.

وقرر المحافظ تكليف محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة بتسيير أعمال المركز والمدينة لحين اتخاذ ما يلزم من إجراءات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالانضباط الوظيفي والتواجد الميداني المستمر لخدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام وذلك بهدف تحقيق الانضباط الإداري ومتابعة انتظام العمل بالجهاز التنفيذي. 

من ناحية أخرى وفى وقت سابق استمع اللواء  محمد الزملوط محافظ مطروح، عقب أداء صلاة الجمعة بقرية فوكة بالضبعة لعدد من مطالب الأهالي بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، مؤكدًا حرص المحافظة على تلبية أولويات احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفيما يتعلق بملف المياه، أكد المحافظ أنه جارٍ اتخاذ إجراءات لتأمين كميات المياه وانتظام الضخ، مع إعداد منظومة للسيطرة على خط المياه بطول الساحل ومنع التعديات عليه، مع مسؤولية كل قبيلة عن مسار الخط بمنطقتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين. كما وجه بإعداد مقايسة لنقل خط المياه عبر معدية من قبلي إلى بحري السكة الحديد بفوكة، مع تشغيل خط المياه بالقرية ثلاثة أيام أسبوعيًا بدءًا من الأسبوع المقبل، ودعمها بسيارة مياه إضافية.

وفي قطاع الكهرباء، وجه المحافظ بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة لتقوية الشبكات ودعمها بمحولات ذات قدرات أعلى، بما يسهم في تحقيق استقرار التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص قطاع الصحة أشار المحافظ إلى عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات بدأت بجامعة الأزهر لتوفير أطباء استشاريين مقيمين ودعم الوحدات الصحية، إلى جانب التعاون مع شركات البترول والمجتمع المدني لدعم قطاع الصحة. 

ووجه المحافظ بحصر احتياجات التجمعات الصغيرة مثل ضي ورحيل وحريقة من الخدمات الأساسية كالمياه والطرق والتعليم، نظرًا لبعدها عن قرية فوكة ووقوعها قبلي السكة الحديد.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح سيوة

