إقبال متزايد على معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد السيدة زينب بالقاهرة

شهد معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقام بمسجد السيدة زينب في القاهرة، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الزائرين من المصريين والوافدين، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بإصدارات المجلس لجمهور القراء من مختلف الفئات العمرية.

معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ويضم المعرض باقة واسعة من أحدث إصدارات المجلس، إلى جانب سلاسل علمية وثقافية تعالج قضايا تجديد الخطاب الديني، وترسيخ القيم الأخلاقية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، فضلا الكتب الموجهة للنشء والشباب والتي تعنى ببناء الوعي وتعزيز الانتماء.

ويعكس الإقبال الكبير على معرض المجلس الثقة التي يحظى بها المجلس وإصداراته، لا سيما وما تتميز به من منهج علمي رصين وجودة في الطباعة والإخراج، مع طرحها بأسعار مخفّضة تيسيرًا على الجمهور، وفي إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به المجلس لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة بين مختلف شرائح المجتمع.