ديني

النصف الأخير من رمضان .. سنن نبوية حافظ عليها لتفوز بجائزة الختام

أحمد سعيد

اقتربت أيام وليالي النصف الأخير من رمضان فهي أعظم أيام الشهر الكريم، ففيه تزداد نفحات الرحمة والمغفرة، يسعى كل مسلم فيه لأداء الطاعات والعبادات اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونيل الأجر العظيم في ختام الشهر المبارك. 

ويهتم المسلمون بأيام النصف الأخير من رمضان ففيه ليلة القدر قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ويضاعف كل مؤمن من اجتهاده في بالقيام والذكر والاعتكاف والإكثار من الدعاء.

وفي السطور التالية نعرض أبرز سنن نبوية في النصف الأخير من رمضان التي يُستحب للمسلم المحافظة عليها، للفوز ببركة هذه الأيام المباركة ونيل الأجر العظيم وجائزة ختام شهر رمضان.

سنن نبوية في النصف الأخير من رمضان تعادل قيام الليل

لا شك في أن الأجر في شهر رمضان مضاعف لذا فإن أفضل 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان هي:

4 ركعات قبل صلاة الظهر: فهي من أفضل عبادات تعادل أجر قيام الليل حيث جاء عن أبي صالح رحمه الله تعالى مرفوعا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلْنَ بِصَلاَةِ السَّحَرِ" صحيح الجامع.

قراءة مائة آية في الليل: وقد ورد عَنْ تَمِيمٍ الداريّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ قَرَأَ بِمِئَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ ) رواه الترمذي، وحسنه الألباني.

حسن الخلق: وذلك لما ورد عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ ) صححه الألباني.

ماذا كان النبي يفعل في النصف الأخير من رمضان؟

من جانبه وضّح الشيخ إبراهيم جاد الكريم أحد علماء الأزهر الشريف، ماذا كان النبي يفعل في النصف الأخير من رمضان قائلا إنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكان كثير الذكر. 

وأضاف في تصريحات سابقة له أن هناك سنن نوبية في النصف الأخير من رمضان مهجورة منوها بأن الرسول كان لا يدعو إلى النوم أو التكاسل وليس معناه التأخر، وأن الصيام نشاط وجد واجتهاد، محذرا من يؤخر الفطر ويعجل السحور وهو خلاف السنة النبوية المطهرة.

وأوضح أن السحور فيه بركة عظيمة وسنة نبوية شريفة، كذلك النظافة ومنه السواك وهو جائز في ساعات النهار، وهناك سنن أخلاقية منها البعد عن الشتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصيام جُنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث ولا يصخَب، فإن سابّه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم).

سنن نبوية في النصف الأخير من رمضان

١- استحضار نية قيام العشر الأواخر.

٢- التوبة الصادقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

٣- التصدق ولو بالقليل، وتفقد المحتاجين.

٤- الابتعاد عن المشاحنات والاجتهاد في مساعدة الأهل والأصدقاء وزرع المحبة والتعاون.

٥- الإكثار من ذكر الله تعالى والصلاة على النبي المصطفى.

٦- الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وفهم معانيه.

٧- التهجد في الليل ولو بركعتين.

٨- الإلحاح في الدعاء والتيقن من الإجابة .

٩- الإكثار من قول :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

١٠- المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلاة النافلة، من السنن الرواتب والضحى والتسابيح وصلاة الأوابين بعد المغرب والتهجد والتراويح.

