الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
ديني

دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن

دعاء يوم الجمعة رمضان
دعاء يوم الجمعة رمضان
أمل فوزي

يعد دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان من أهم وصايا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ، حيث يجمع بين بركتي الجمعة ورمضان ـ لذا هو من أحرى الأدعية استجابة وأفضلها، وبه تفوز بخيري الدنيا والآخرة، ويأخذ دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان أهميته من ارتباطه بيوم الجمعة، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، وتزيد بركته في رمضان ذلك الشهر الفضيل، الذي ننتظره من العام للعام، ومن ثم لا يمكن تفويت دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان لأي سبب كان، والذي بدأ ليلة الجمعة من مغرب اليوم الخميس وإلى مغرب الجمعة .

دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان

ورد من دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان ما يجلب الرزق، والتي ينبغي الحرص على ترديدها من ليلة الجمعة إلى آخر ساعة من يوم الجمعة لجلب الرزق سريعا، وينبغي عن ترديد دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان أن نكون على ثقة تامة بالله عز وجل:

  • اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدين وقهر الأعداء .
  • «اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر» .
  • «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .
  • اللهم ارْزُقْنِي طَاعَةَ الْعَابِدِينَ ، وَ اشْرَحْ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ.
  • «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».
  • «اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة وهون علي كل صعب ويسر علي كل عسير».
  • اللهم أقذف في قلبي رجائك وأقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك.
  • « اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين ».
  • «اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل» .
  • « اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك » .
  • « اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد» .

أدعية اليوم الجمعة 16 من رمضان

  • « يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب».
  • «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق» .
  • «اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .
  • «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه» .
  • «سبحان الله المفرج عن كل مكروب ومديون ومحزون» .
  • «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير» .
  • اللهم لَا تُؤَاخِذْنِي بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ.
  • اللهم اهْدِنِي لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.
  • اللهم نَبِّهْنِي لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ.
  • اللهم وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ .
  • اللهم افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.
  • اللهم أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ.
    رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا.
  • رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.
  • «يا كريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

متى دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان

بدأ دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان من ليلة الجمعة مع أذان مغرب أمس الخميس إلى فجر الجمعة ، ليبدأ يوم الجمعة من الفجر وإلى مغرب الجمعة ، وكلاهما من أفضل الأزمنة، ونحن نشهد الآن في هذه اللحظة الساعات الأخيرة من يوم الجمعة 16 من رمضان 2026، وفرصة الفوز ممتدة إلى مغرب الجمعة أي على مدار أقل من ساعتين.

