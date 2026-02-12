قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في ختام دورة «التعريف بالقضية الفلسطينية»

الدكتور أحمد نبوي مع مفتي الجمهورية
الدكتور أحمد نبوي مع مفتي الجمهورية
محمد شحتة

شارك الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في ختام فعاليات دورة «التعريف بالقضية الفلسطينية» التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، بإنابة كريمة من الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وترأسها الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وتأتي المشاركة في ضوء توجيهات وزير الأوقاف بترسيخ أوجه التنسيق والتكامل بين أركان المؤسسة الدينية المصرية، ودعم القضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على تعزيز الوعي بأبعادها الدينية والإنسانية والوطنية لدى الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين المعنيين بالخطاب الديني.

كما تعكس هذه المشاركة رؤية الوزارة في دعم القضايا العادلة، وتعزيز الاصطفاف الوطني والمؤسسي خلف الثوابت المصرية والعربية، وترسيخ خطاب ديني رشيد واعٍ بقضايا أمته، يجمع بين الفهم الدقيق للواقع والثبات على المبادئ.

وشهد حفل ختام الدورة نيافة الأنبا إرميا - الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، والقس بيتر وديع، نائبًا عن الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والسفير مهند العكلوك - مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الورداني - رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والفكرية.

وأكد الحضور أهمية تضافر الجهود الدينية والفكرية في تصحيح المفاهيم، وبيان حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز حضور القضية في الخطاب الديني والثقافي.

كما شدد المشاركون على قوة ومتانة الدور المصري التاريخي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجيره أو تصفية قضيته.

أحمد نبوي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزارة الأوقاف القضية الفلسطينية مفتي الجمهورية

