الأوقاف تختتم دورات "فقه الصيام" على مستوى الجمهورية استعدادًا لرمضان

اختتمت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس الموافق 12 من فبراير 2026م، فعاليات دورة "فقه الصيام" للأئمة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، واعتماد مفهوم تدريب المدربين في جهودها للارتقاء بكفاءة منسوبيها.

استهدفت الدورات جموع الأئمة بجميع المديريات، وحاضر فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين في الفقه بجامعة الأزهر، إلى جانب عدد من الأئمة المتميزين من أبناء وزارة الأوقاف، فيما تولى مسئولو التدريب بكل مديرية إعدادها وتنفيذها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة العلمية والعملية.

وهدفت هذه الدورات إلى رفع الوعي الشرعي لدى الأئمة، وتعزيز كفاءتهم الدعوية والعلمية، مع التركيز على تيسير الفتوى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بأحكام الصيام وآدابه.

وتناولت المحاور تعريف الصيام وأركانه وشروطه، والحكمة من فرضيته، والأحكام الفقهية المنظمة له، وآدابه وفضائله، وواجباته ومبطلاته، إلى جانب إبراز دور الصيام في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعميق الشعور بالمسئولية تجاه الفئات الأولى بالرعاية.

وشهدت الفعاليات مناقشات علمية معمقة، شارك فيها العلماء والمحاضرون، مؤكدين أهمية تمكين الأئمة من أدوات البيان الشرعي الرصين، بما يسهم في نقل الفقه الصحيح إلى رواد المساجد خلال الشهر الكريم. كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للمستوى العلمي المتميز للدورات، وحرصهم على تطبيق ما اكتسبوه من معارف في أداء رسالتهم الدعوية على الوجه الأكمل.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ برامج علمية وتدريبية متخصصة، تسهم في تطوير أداء الأئمة، وتجديد الخطاب الدعوي، ونشر قيم الاعتدال، وترسيخ الوعي الديني الرشيد في المجتمع، بما يخدم رسالة المسجد ويعزز دوره في بناء الإنسان والوطن.