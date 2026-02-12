قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
الأوقاف تختتم دورات "فقه الصيام" على مستوى الجمهورية استعدادًا لرمضان

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
عبد الرحمن محمد

  اختتمت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس الموافق 12 من فبراير 2026م، فعاليات دورة "فقه الصيام"  للأئمة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، واعتماد مفهوم تدريب المدربين في جهودها للارتقاء بكفاءة منسوبيها.

استهدفت الدورات جموع الأئمة بجميع المديريات، وحاضر فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين في الفقه بجامعة الأزهر، إلى جانب عدد من الأئمة المتميزين من أبناء وزارة الأوقاف، فيما تولى مسئولو التدريب بكل مديرية إعدادها وتنفيذها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة العلمية والعملية.

وهدفت هذه الدورات إلى رفع الوعي الشرعي لدى الأئمة، وتعزيز كفاءتهم الدعوية والعلمية، مع التركيز على تيسير الفتوى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بأحكام الصيام وآدابه.

 وتناولت المحاور تعريف الصيام وأركانه وشروطه، والحكمة من فرضيته، والأحكام الفقهية المنظمة له، وآدابه وفضائله، وواجباته ومبطلاته، إلى جانب إبراز دور الصيام في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وتعميق الشعور بالمسئولية تجاه الفئات الأولى بالرعاية.

وشهدت الفعاليات مناقشات علمية معمقة، شارك فيها العلماء والمحاضرون، مؤكدين أهمية تمكين الأئمة من أدوات البيان الشرعي الرصين، بما يسهم في نقل الفقه الصحيح إلى رواد المساجد خلال الشهر الكريم. كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للمستوى العلمي المتميز للدورات، وحرصهم على تطبيق ما اكتسبوه من معارف في أداء رسالتهم الدعوية على الوجه الأكمل.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ برامج علمية وتدريبية متخصصة، تسهم في تطوير أداء الأئمة، وتجديد الخطاب الدعوي، ونشر قيم الاعتدال، وترسيخ الوعي الديني الرشيد في المجتمع، بما يخدم رسالة المسجد ويعزز دوره في بناء الإنسان والوطن.

