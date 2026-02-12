متحدث "الأوقاف": تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الرسالة التي تحرص الوزارة على إيصالها للجمهور قبل حلول شهر رمضان، تتمثل في أهمية تأهيل الأئمة من خلال أحدث أساليب التدريب، وعلى رأسها برنامج "تدريب المدربين"، باعتباره المنهج العلمي الأمثل لتطوير القدرات.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن امتلاك المادة العلمية والتميز في المجال لا يتعارضان مع ضرورة التدريب المستمر، مشيرًا إلى أن التعلم عملية ممتدة مدى الحياة، مضيفا أن الوزارة تحرص على تنظيم دورات تدريبية دورية للأئمة، بهدف تجديد المعلومات ومواكبة المستجدات، خاصة في ظل عالم بات أشبه بقرية صغيرة تتداخل فيه القضايا والفتاوى باختلاف البيئات والظروف.

وأشار إلى أن المستجدات لم تعد تقتصر على الأحكام التقليدية المتعلقة بالصيام، بل تمتد إلى قضايا معاصرة، مثل أوضاع المسلمين المقيمين في دول تختلف فيها عدد ساعات النهار، وهو ما يتطلب رؤية أوسع وأشمل عند تناول الأحكام الشرعية.

وبيّن أن صلاة التراويح متاحة في جميع المساجد لخدمة التجمعات السكنية، بينما يتم تخصيص عدد محدد من المساجد لصلاة التهجد والاعتكاف نظرًا لطبيعتهما الخاصة وقلة أعداد المشاركين مقارنة بالتراويح، مؤكدا أنه تم تخصيص 9719 مسجدًا لصلاة التهجد على مستوى الجمهورية، و4812 مسجدًا للاعتكاف، مع التشديد على الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.