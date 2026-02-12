غياب نجم سوبر عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خدمات أحمد فتوح نجم الفارس الأبيض في مباراة كايزر تشيفز الجنوب افريقي بكأس الكونفدرالية.

يأتي ذلك نظرا لعدم تعافيه تماما من الإصابة التي لحقت به إبان مشاركته رفقة صفوف منتخب مصر الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

واستعاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خدمات 3 نجوم قبل مواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي في كأس الكونفدرالية.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مساء بعد غد السبت نظيره كايزر تشيفز في ختام دوره المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبات عمر جابر جاهز تماماً للاستعانة بخدماته في لقاء كايزر تشيفز الجنوب افريقي وقيادة الجبهة اليمني.

فيما اطمأن الجهاز الفني لفريق الزمالك علي جاهزية المغربي محمود بنتايج فنياً وبدنيا من أجل تولي مهام الجبهة اليسري أمام كايزر تشيفز.



بينما تأكد جاهزية أحمد ربيع نجم الفريق وإمكانية وضعه علي اهتمامات معتمد جمال المدير الفني في لقاء الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب افريقي.

كان معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أغلق صفحة مباراة سموحة في الدوري الممتاز .

وشدد معتمد جمال علي نجوم الزمالك ضرورة التركيز في الوقت الراهن علي مباراة كايزر تشيفز المصيرية يوم السبت القادم حيث لابديل أمام الزمالك سوي الفوز فقط لاغير من أجل ضمان التأهل إلي ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال علي نظيره فريق سموحة بهدف دون رد أحرزه ناصر منسي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء.

واحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة.