دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
اقتصاد

التنظيم والإدارة يشكل لجنة لتنفيذ التعديلات الجديدة في هياكل الوزارات

حاتم نبيل
حاتم نبيل
آية الجارحي

قرر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تشكيل لجنة تتولى سرعة تنفيذ التعديلات اللازمة على الهياكل التنظيمية بالوزارات المعنية، وذلك في ضوء التعديل الوزاري الأخير، بما يدعم كفاءة منظومة العمل الحكومي ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد رئيس الجهاز أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية، من خلال مواءمة الهياكل التنظيمية مع الاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري، بما يعزز فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأوضح أن اللجنة برئاسة رئيس قطاع الكفاءة المؤسسية، وتختص بمراجعة الهياكل التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات المطلوبة، ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية بالجهاز، بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق الانضباط الإداري، ويعزز كفاءة توزيع الاختصاصات، ويمنع التداخل أو الازدواجية في المهام.


وأشار المهندس حاتم نبيل إلى أن الجهاز يتعامل مع ملف تطوير الهياكل التنظيمية باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة التحرك لضمان توافق البنية التنظيمية مع مستهدفات برنامج الحكومة وأولويات الإصلاح الإداري.

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

أمير الهلالي

قرار قضائي عاجل بشأن أمير الهلالي مستريح السيارات

أرشيفية

30 ألف جنيه أو أفضحك.. حبس المتهم بابتزاز صديقته بصور خاصة في الجيزة

المتهمين

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربية

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

