التنظيم والإدارة يشكل لجنة لتنفيذ التعديلات الجديدة في هياكل الوزارات

قرر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تشكيل لجنة تتولى سرعة تنفيذ التعديلات اللازمة على الهياكل التنظيمية بالوزارات المعنية، وذلك في ضوء التعديل الوزاري الأخير، بما يدعم كفاءة منظومة العمل الحكومي ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد رئيس الجهاز أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية، من خلال مواءمة الهياكل التنظيمية مع الاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري، بما يعزز فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح أن اللجنة برئاسة رئيس قطاع الكفاءة المؤسسية، وتختص بمراجعة الهياكل التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات المطلوبة، ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية بالجهاز، بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق الانضباط الإداري، ويعزز كفاءة توزيع الاختصاصات، ويمنع التداخل أو الازدواجية في المهام.



وأشار المهندس حاتم نبيل إلى أن الجهاز يتعامل مع ملف تطوير الهياكل التنظيمية باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة التحرك لضمان توافق البنية التنظيمية مع مستهدفات برنامج الحكومة وأولويات الإصلاح الإداري.