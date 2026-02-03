التنظيم والإدارة يستهدف الاستفادة من الخبرات العالمية في الإدارة الرقمية

التقى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، Simon de Montfort Walker، نائب رئيس شركة Oracle للتطبيقات الصناعية، لبحث سبل وفرص التعاون المشترك.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة رئيس الجهاز ضمن الوفد الوزاري المصري في القمة العالمية للحكومات، المنعقدة في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الإدارة الحديثة، بما يدعم جهود تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأكد المهندس حاتم نبيل خلال اللقاء اهتمام الجهاز بالاستفادة من الخبرات الدولية للشركات العالمية المتخصصة في مجال التطبيقات الصناعية ونظم الإدارة الرقمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية، وتعزيز جاهزية الجهاز الإداري لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.