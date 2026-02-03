الأوقاف توضح الدروس المستفادة والحكمة من تحويل القبلة فى شعبان

أكدت وزارة الأوقاف عبر منصتها الإلكترونية أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في السنة الثانية للهجرة يمثل حدثًا مفصليًا في التاريخ الإسلامي، وعلامة بارزة على التوجيه الإلهي والامتثال الكامل لأمر الله عز وجل.

وأوضحت الوزارة أن هذا الحدث وقع في النصف من شهر شعبان، وفقًا لما جاء في كتب السيرة والتاريخ الإسلامي المعتبرة، بما في ذلك ابن كثير والواقدي وابن سعد.

تعلق قلب النبي ﷺ بالكعبة المشرفة.



وقالت الوزارة إن النبي ﷺ ظل قلبه معلقًا بالكعبة المشرفة، يقلب وجهه في السماء رجاءً لنزول الوحي بتحويل القبلة، وامتثالًا لمقام إبراهيم وإسماعيل.

وجاء جبريل عليه السلام ليبشره باستجابة الله، مما ربط الأمة ببيت أبيها إبراهيم ووضع فرقانًا بين أهل الصدق وأهل الريبة.

مدة الصلاة نحو بيت المقدس.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن المسلمين مكثوا على استقبال بيت المقدس في صلاتهم بعد الهجرة إلى المدينة ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، حتى نزل أمر الله بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام، كما جاء في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].



وأضافت الوزارة أن الصحابة رصدوا هذا الحدث عن كثب، فكان البراء بن عازب رضي الله عنه يروي كيف صلى النبي ﷺ نحو بيت المقدس لمدة ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا، ثم عندما أمره الله بتحويل القبلة، دار المسلمون مع النبي ﷺ أثناء الركوع، مستقبلين الكعبة المشرفة.

الصلاة التي وقع فيها تحويل القبلة

وأوضحت وزارة الأوقاف أن التحويل وقع أثناء صلاة الظهر بمسجد بني سلمة، بينما كانت أول صلاة بالقبلة الجديدة في المسجد النبوي هي صلاة العصر، كما روي عن الصحابة والتابعين من دقة الملاحظات في الأحداث.

وذكرت الوزارة أن هذا التعدد في الروايات يعكس حرص الصحابة على توثيق كل حدث بدقة من زوايا مختلفة، دون تعارض، مما يزيد الحدث وثوقية وضبطًا.

قبل التحويل.. كيف كانت الصلاة؟

وأشارت الوزارة إلى أن النبي ﷺ كان يصلي نحو بيت المقدس منذ فرض الصلاة بمكة، وحتى هجرته إلى المدينة، وهو ما يوضح عظمة التحول التاريخي عند تحويل القبلة إلى الكعبة، والتي كانت محل حب النبي ﷺ واعتزاز المسلمين، كونها قبلة آبائه إبراهيم وإسماعيل.

دروس مستفادة من الحدث

وأكدت وزارة الأوقاف أن ذكرى تحويل القبلة تمثل درسًا بليغًا في الطاعة والتسليم الكامل لأمر الله، وتجسد تقديس مقام إبراهيم وإسماعيل، وتؤكد استقلال القبلة الإسلامية وسيادتها، كما أنها مناسبة لتجديد الشعور بالوحدة والاتحاد بين المسلمين حول بيت الله الحرام.



