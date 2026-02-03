قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف توضح الدروس المستفادة والحكمة من تحويل القبلة فى شعبان

ذكرى تحويل القبلة
ذكرى تحويل القبلة
عبد الرحمن محمد

 أكدت وزارة الأوقاف عبر منصتها الإلكترونية أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في السنة الثانية للهجرة يمثل حدثًا مفصليًا في التاريخ الإسلامي، وعلامة بارزة على التوجيه الإلهي والامتثال الكامل لأمر الله عز وجل.

 وأوضحت الوزارة أن هذا الحدث وقع في النصف من شهر شعبان، وفقًا لما جاء في كتب السيرة والتاريخ الإسلامي المعتبرة، بما في ذلك ابن كثير والواقدي وابن سعد.

تعلق قلب النبي ﷺ بالكعبة المشرفة. 


وقالت الوزارة إن النبي ﷺ ظل قلبه معلقًا بالكعبة المشرفة، يقلب وجهه في السماء رجاءً لنزول الوحي بتحويل القبلة، وامتثالًا لمقام إبراهيم وإسماعيل. 

وجاء جبريل عليه السلام ليبشره باستجابة الله، مما ربط الأمة ببيت أبيها إبراهيم ووضع فرقانًا بين أهل الصدق وأهل الريبة.
مدة الصلاة نحو بيت المقدس. 

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن المسلمين مكثوا على استقبال بيت المقدس في صلاتهم بعد الهجرة إلى المدينة ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، حتى نزل أمر الله بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام، كما جاء في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].
 

وأضافت الوزارة أن الصحابة رصدوا هذا الحدث عن كثب، فكان البراء بن عازب رضي الله عنه يروي كيف صلى النبي ﷺ نحو بيت المقدس لمدة ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا، ثم عندما أمره الله بتحويل القبلة، دار المسلمون مع النبي ﷺ أثناء الركوع، مستقبلين الكعبة المشرفة.
الصلاة التي وقع فيها تحويل القبلة
وأوضحت وزارة الأوقاف أن التحويل وقع أثناء صلاة الظهر بمسجد بني سلمة، بينما كانت أول صلاة بالقبلة الجديدة في المسجد النبوي هي صلاة العصر، كما روي عن الصحابة والتابعين من دقة الملاحظات في الأحداث. 

وذكرت الوزارة أن هذا التعدد في الروايات يعكس حرص الصحابة على توثيق كل حدث بدقة من زوايا مختلفة، دون تعارض، مما يزيد الحدث وثوقية وضبطًا.
قبل التحويل.. كيف كانت الصلاة؟ 
وأشارت الوزارة إلى أن النبي ﷺ كان يصلي نحو بيت المقدس منذ فرض الصلاة بمكة، وحتى هجرته إلى المدينة، وهو ما يوضح عظمة التحول التاريخي عند تحويل القبلة إلى الكعبة، والتي كانت محل حب النبي ﷺ واعتزاز المسلمين، كونها قبلة آبائه إبراهيم وإسماعيل.
دروس مستفادة من الحدث
وأكدت وزارة الأوقاف أن ذكرى تحويل القبلة تمثل درسًا بليغًا في الطاعة والتسليم الكامل لأمر الله، وتجسد تقديس مقام إبراهيم وإسماعيل، وتؤكد استقلال القبلة الإسلامية وسيادتها، كما أنها مناسبة لتجديد الشعور بالوحدة والاتحاد بين المسلمين حول بيت الله الحرام.

 

وزارة الأوقاف تحويل القبلة بيت المقدس شهر شعبان السنة الثانية للهجرة الصلاة التي وقع فيها تحويل القبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

كهربا

اتحبست عشان مستحقاتي.. كهربا يكشف تفاصيل صادمة عن أزمته في الكويت

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

داليا البحيري

بعد جدل عملية التجميل.. داليا البحيري تتألق بجلسة تصوير شبابية مبهرة

مشهد مؤلم بعد لقاء اب لابنته بعد 11 عاما

يا أسماء أنا أبوكي وبيضربوني.. مشهد مؤلم من محاولة أب لقاء ابنته

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمنيا القمح بتخفيضات 30 ٪

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض
صدور دجاج بصوص المشروم مع أرز أبيض

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
لون

بشرى تثير الجدل بـ فستان أصفر منفوش في حفل "جوي أووردز"

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد