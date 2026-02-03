قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
أخبار العالم

استطلاع: غالبية الفرنسيين تؤيد حظر منظمات الإخوان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أظهر استطلاع رأي حصري أجراه معهد ىي-فلوب لحساب مجلة صادرة عن "جلوبال واتش"، أن غالبية الفرنسيين تؤيد فرض حظر على المنظمات المرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي، في مؤشر على تزايد القلق بشأن نشاط الجماعات المرتبطة بالإسلاموية في فرنسا وأوروبا.

دعم شعبي واسع

وأفاد الاستطلاع بأن 53% من عموم الفرنسيين يبدون تأييدهم لفرض الحظر على المنظمات المرتبطة بالإخوان. وفي المقابل، أبدى قطاع من الجالية المسلمة موقفًا متباينًا، إذ أيد 38% منهم الحظر، بينما عارضه 43%، وقال 19% إنهم لا يمتلكون موقفًا محددًا.

وأشار الاستطلاع إلى أن معارضي الحظر داخل الجالية المسلمة لا يستندون جميعهم إلى دوافع أيديولوجية موالية للجماعة، إذ أعرب 41% عن خشيتهم من أن يؤدي الحظر إلى منزلقات قد تفرز أشكالًا من التمييز والتفرقة ضد المسلمين عمومًا، بينما رأى 31% أن القرار قد يفتح المجال أمام ظهور تيارات إسلاماوية أكثر تطرفًا.

آثار إيجابية محتملة

في المقابل، يرى قطاع واسع من مسلمي فرنسا أن حظر المنظمات الإخوانية قد يكون له آثار إيجابية على المجتمع الفرنسي، حيث اعتبر 48% أنه قد يحد من الخلط بين الإسلام والإسلاموية، بينما يرى 47% أنه قد يسهم في تعزيز التماسك الوطني واحترام قيم وقوانين الجمهورية. كما اعتقد 36% أن القرار قد يساعد في الحد من النزعات الانعزالية والطائفية داخل المجتمع.

وتطرح هذه النتائج تساؤلات حول أنجح السبل لمواجهة ظاهرة التغلغل الإخواني في المجتمعات الغربية، خاصة أن السلطات في الدول الغربية تواجه تحديات قانونية وسياسية أكبر مقارنة بالدول العربية، إذ ينكر الفروع الأوروبية والأميركية للجماعة أي ارتباط مباشر بالقيادة الدولية للإخوان.

وكانت محاولات سابقة في الولايات المتحدة عام 2017 لتصنيف "التنظيم الدولي" الذراع العالمية للإخوان ضمن التنظيمات المحظورة قد فشلت، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أكتوبر الماضي عزمه حظر التنظيم، فيما أقدمت بعض الولايات مثل تكساس وكاليفورنيا خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين على حظر الأنشطة السياسية والمالية المرتبطة بالإخوان داخل نطاقها الجغرافي.

فرنسا استطلاع الإخوان جماعة الاخوان تنظيم إرهابي

