الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح

منار عبد العظيم

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، إن مصر تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال الدفعة الثانية من المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة للتعامل مع الحالات المصابة وأصحاب الأمراض المزمنة.

خدمات طبية شاملة للعائدين الفلسطينيين

وأوضح عماد، نقلًا عن بيانات رسمية لوزارة الصحة المصرية، أن مصر قدمت خدمات طبية لأكثر من 107 آلاف فلسطيني تمكنوا من العبور خلال فترة الحرب، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 570 مليون دولار.
وشملت الخدمات إجراء عمليات جراحية وتقديم رعاية صحية متكاملة، دون ادخار أي جهد لضمان سلامة المصابين ومرافقيهم.

حالة تأهب قصوى وتجهيز المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى مع استمرار فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي.
وأكدت البيانات الرسمية تحويل خمس حالات أمس إلى مستشفيات بورسعيد، مع تجهيز 150 مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب الدفع بحوالي 300 سيارة إسعاف و30 فريق انتشار طبي لضمان الاستجابة السريعة لكل الحالات.

الجرحى الفلسطينيين معبر رفح وزارة الصحة المصرية

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

