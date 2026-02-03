مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، إن مصر تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال الدفعة الثانية من المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة للتعامل مع الحالات المصابة وأصحاب الأمراض المزمنة.

خدمات طبية شاملة للعائدين الفلسطينيين

وأوضح عماد، نقلًا عن بيانات رسمية لوزارة الصحة المصرية، أن مصر قدمت خدمات طبية لأكثر من 107 آلاف فلسطيني تمكنوا من العبور خلال فترة الحرب، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 570 مليون دولار.

وشملت الخدمات إجراء عمليات جراحية وتقديم رعاية صحية متكاملة، دون ادخار أي جهد لضمان سلامة المصابين ومرافقيهم.

حالة تأهب قصوى وتجهيز المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى مع استمرار فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي.

وأكدت البيانات الرسمية تحويل خمس حالات أمس إلى مستشفيات بورسعيد، مع تجهيز 150 مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب الدفع بحوالي 300 سيارة إسعاف و30 فريق انتشار طبي لضمان الاستجابة السريعة لكل الحالات.