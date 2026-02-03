تعتبر الزلابية من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار، وتُعرف أحيانًا باسم لقمة القاضي و تعد من الاساسيات على مائدة سفرة رمضان.

وهناك بعض الطرق الجديدة للقمة القاضي منها طريقة لقمة القاضى بالكاسترد التى تبحث عتها الكثير من النساء و نقدمها لك فى هذا التقرير على طريقة الشيف نجلاء الشرباشي.

طريقة عمل الزلابية “لقمة القاض”بالكاسترد

المكوّنات

كوب دقيق

0.5 كوب ماء دافئ

0.25 كوب زبادي

معلقة كبيرة كاسترد

معلقة كبيرة لبن بودرة

معلقة كبيرة سكر

معلقة صغيرة مليانة خميرة فورية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

1-نضع المقادير فى الخلاط و تضرب جيدا ثم تترك نص ساعة حتى تخمر ف مكان جاف.

2-نجهز طاسة بها زيت غزير و لما يسخن جيدا نهدي النار و نضع الللقيمات حسب المقاس المستحب ثم نقلب حتى تصبح ناضجة ثم نضع عليه شربات بارد.

3-تصفي من الشربات الزيادة و تقدم بالهنا و الشفا.