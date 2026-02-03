قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حماس: ما تعرّض له العائدون لقطاع غزة يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا
بالصور

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
رنا عصمت

تعتبر الزلابية من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار، وتُعرف أحيانًا باسم لقمة القاضي و تعد من الاساسيات على مائدة سفرة رمضان.

وهناك بعض الطرق الجديدة للقمة القاضي منها طريقة لقمة القاضى بالكاسترد التى تبحث عتها الكثير من النساء و نقدمها لك فى هذا التقرير على طريقة الشيف نجلاء الشرباشي.

طريقة عمل الزلابية "لقمة القاض"بالكاسترد

طريقة عمل عجينة لقمة القاضي - موضوع

 

المكوّنات

كوب دقيق

0.5 كوب ماء دافئ

0.25 كوب زبادي

معلقة كبيرة كاسترد

معلقة كبيرة لبن بودرة

معلقة كبيرة سكر

معلقة صغيرة مليانة خميرة فورية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل بخطوات سهلة – الأسبوع

1-نضع  المقادير فى الخلاط و تضرب جيدا ثم تترك نص ساعة حتى تخمر ف مكان جاف.

2-نجهز طاسة بها زيت غزير و لما يسخن جيدا نهدي النار و نضع الللقيمات حسب المقاس المستحب ثم نقلب حتى تصبح ناضجة ثم نضع عليه شربات بارد.

3-تصفي من الشربات الزيادة و تقدم بالهنا و الشفا.

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد الزلابية طريقة الزلابية بالكاسترد اسهل طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

