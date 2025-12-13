قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
آية التيجي

تعتبر الزلابية من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار، وتُعرف أحيانًا باسم لقمة القاضي. 

وتقدم الشيف نادية السيد وصفة سهلة وسريعة لتحضير الزلابية في البيت، مع خطوات واضحة ومكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، للحصول على نتيجة مقرمشة ولذيذة تضاهي المحلات.

طريقة عمل الزلابية 

طريقة عمل الزلابية 

المكونات الأساسية:

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقتين كبار لبن بودرة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

زيت للقلي

ماء دافئ للعجن

طريقة عمل الزلابية 

طريقة التحضير:

ـ اخلطي جميع المكونات الجافة في وعاء كبير.

ـ أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التحريك حتى تحصلي على عجينة سائلة مطاطية تناسب القلي.

ـ اتركي العجينة ترتاح لتتفاعل الخميرة وتنتفخ قليلًا.

ـ سخّني الزيت في قدر عميق على نار متوسطة‑عالية.

طريقة عمل الزلابية 

ـ بواسطة ملعقة أو كيس حلواني، اسلقي العجينة في الزيت الساخن على هيئة دوائر صغيرة أو حلزونية.

ـ اقلي الزلابية حتى يتحول لونها إلى ذهبي ومقرمش.

ـ أخرجيها من الزيت وضعيها مباشرة في الشربات (القطر) البارد لتتشربه وتزداد حلاوة.

طريقة عمل الزلابية 

نصائح الشيف نادية السيد لتحضير الزلابية ناجحة

ـ استخدام مزيج من الدقيق والنشا يمنح الزلابية قرمشة رائعة.

ـ إضافة اللبن البودرة تُحسّن من طراوة العجينة ونكهتها.

ـ القلي على حرارة متوسطة‑عالية ثابتة يعطي لونًا متساويًا وقرمشة مثالية.

طريقة عمل الزلابية زلابية مقرمشة لقمة القاضي وصفة الشيف نادية السيد حلويات شرقية في البيت شربات الزلابية الزلابية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

ترشيحاتنا

حامد حمدان

حامد حمدان رايح جاي بين الأهلي والزمالك| إيه الحكاية؟

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال| والقنوات الناقلة

برشلونة

قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

فيديو

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد