تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

تعتبر الزلابية من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار، وتُعرف أحيانًا باسم لقمة القاضي.

وتقدم الشيف نادية السيد وصفة سهلة وسريعة لتحضير الزلابية في البيت، مع خطوات واضحة ومكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، للحصول على نتيجة مقرمشة ولذيذة تضاهي المحلات.

طريقة عمل الزلابية

طريقة عمل الزلابية

المكونات الأساسية:

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقتين كبار لبن بودرة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

زيت للقلي

ماء دافئ للعجن

طريقة عمل الزلابية

طريقة التحضير:

ـ اخلطي جميع المكونات الجافة في وعاء كبير.

ـ أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا مع التحريك حتى تحصلي على عجينة سائلة مطاطية تناسب القلي.

ـ اتركي العجينة ترتاح لتتفاعل الخميرة وتنتفخ قليلًا.

ـ سخّني الزيت في قدر عميق على نار متوسطة‑عالية.

طريقة عمل الزلابية

ـ بواسطة ملعقة أو كيس حلواني، اسلقي العجينة في الزيت الساخن على هيئة دوائر صغيرة أو حلزونية.

ـ اقلي الزلابية حتى يتحول لونها إلى ذهبي ومقرمش.

ـ أخرجيها من الزيت وضعيها مباشرة في الشربات (القطر) البارد لتتشربه وتزداد حلاوة.

طريقة عمل الزلابية

نصائح الشيف نادية السيد لتحضير الزلابية ناجحة

ـ استخدام مزيج من الدقيق والنشا يمنح الزلابية قرمشة رائعة.

ـ إضافة اللبن البودرة تُحسّن من طراوة العجينة ونكهتها.

ـ القلي على حرارة متوسطة‑عالية ثابتة يعطي لونًا متساويًا وقرمشة مثالية.