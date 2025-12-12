فوائد شوربة العدس في الشتاء .. مصدر جيد للحديد

أظهرت دراسة حديثة، أن شوربة العدس، التي تزداد شعبيتها في فصل الشتاء، تعد أكثر من مجرد وجبة دافئة؛ فهي مصدرًا جيدًا للحديد والعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم الصحة العامة، خاصة في الأيام الباردة.

فوائد شوربة العدس في الشتاء

وتشير الدراسة، إلى أن تناول شوربة العدس بانتظام يمكن أن يسهم في تحسين مستويات الطاقة، دعم المناعة، وتعزيز وظائف الجهاز الهضمي، بجانب فوائد أخرى مهمة للجسم، وفقا لما نشر في موقع Health Wellness، ومن أبرز فوائده:

ـ مصدر جيد للحديد:

شوربة العدس تحتوي على كمية ملحوظة من الحديد النباتي الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين في الجسم، مما يدعم الوقاية من فقر الدم ويمنح طاقة أكبر خلال الشتاء. كما أن إضافة مصادر فيتامين C مثل الليمون أو الطماطم يمكن أن يحسن امتصاص الحديد.

فوائد شوربة العدس في الشتاء

ـ تعزيز المناعة:

العدس يحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم التي تدعم جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة البرد والعدوى الموسمية، وهو أمر مطلوب في فصل الشتاء.

فوائد شوربة العدس في الشتاء

ـ دعم صحة الجهاز الهضمي:

الألياف الغذائية في العدس تعزز وظائف الجهاز الهضمي وتساعد على تحسين حركة الأمعاء، مما يقلل مشكلات الإمساك ويعزز امتصاص المغذيات من الطعام.

فوائد شوربة العدس في الشتاء

ـ مفيد لصحة القلب:

الألياف ومضادات الأكسدة في العدس تساعد في خفض الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية مع مرور الوقت.

فوائد شوربة العدس في الشتاء

ـ طاقة ودفء طبيعي:

شوربة العدس تمد الجسم بالطاقة بفضل الكربوهيدرات المعقدة والبروتين، وتمنح إحساسًا بالدفء في الأيام الباردة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا في الشتاء.

فوائد شوربة العدس في الشتاء



نصائح لتعزيز الفائدة الغذائية

ـ إضافة فيتامين C: مثل عصير الليمون أو شرائح الطماطم لتعزيز امتصاص الحديد من العدس.

ـ تناولها كجزء من وجبة متوازنة: يمكن إضافة خضروات أو بروتينات أخرى لزيادة القيمة الغذائية.