متى يعود الضخ الكامل في دسوق ومسير؟.. مياه كفر الشيخ تجيب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن ضعف المياه عن مدينة مسير، وذلك اعتباراً من اليوم السبت من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

وأرجعت الشركة سبب الضعف نتيجة غسيل وتطهير وتعقيم الخزانات الأرضية مما يؤدي إلى توقف محطة مياه (مسير 1) مما يؤثر على مسير ومنية مسير، السيوفي، عزبة عطية.

متى تعود المياه إلى دسوق؟

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، انقطاع مياه الشرب عن مدينة دسوق وجميع قرى المركز، تبدأ من الساعة 6 مساء يوم الجمعة وتستمر حتى الساعة 6 صباح اليوم السبت.

سبب قطع مياه الشرب

وأرجعت الشركة، سبب ذلك لإجراء أعمال غسيل وتطهير الخزانات الأرضية وتعقيمها بمحطة إنتاج مياه الشرب بـ«أبو علي».

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.