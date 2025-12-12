غدًا .. ضعف المياه بمدينة مسير في كفر الشيخ | اعرف الأسباب والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن ضعف المياه عن مدينة مسير، وذلك غدًا السبت من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم.

سبب ضعف المياه

وأرجعت الشركة سبب الضعف نتيجة غسيل وتطهير وتعقيم الخزانات الأرضية مما يؤدي إلى توقف محطة مياه (مسير 1) مما يؤثر على مسير ومنية مسير، السيوفي، عزبة عطية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.