إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

أعمال نظافة مكثفة واستغلال لفترة الإجازة بمناطق الخدمات بالقاهرة الجديدة

القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة
آية الجارحي

في إطار التعليمات المستمرة من المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والسادة نواب رئيس الجهاز، تواصل قطاعات التنمية والنظافة تنفيذ أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات بمناطق الخدمات واستغلال فترة الإجازة لتعزيز مستوى النظافة بالمحاور والأحياء.

وشملت الأعمال اليوم:
تنفيذ أعمال النظافة وإخلاء الصناديق بمنطقة التجمع الأول وخاصة بمحيط المساجد.ط، حملات ليلية على محور التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي القطاعين الأول والثاني بمركز خدمات المدينة.

رفع كفاءة النظافة بمحيط عدد من المساجد، منها: مسجد الحمد، مسجد سليمان بالمنطقة الثالثة بجوار مدرسة أحمد زويل، مسجد آسيا بالمنطقة الخامسة
• بالإضافة إلى أعمال النظافة الجارية بالمحاور الرئيسية ومختلف أحياء المدينة.

وتتم جميع الأعمال تحت متابعة مباشرة من: أحمد فراج – المشرف على إدارة التنمية بالمدينة و المعاون الميداني للتجمع الرابع (الامتداد الشرقي)، وحمدي مدبولي – المعاون الميداني لرئيس الجهاز ومدير عام النظافة

كما يواصل  مديرى إدارة التنمية ومديروى إدارات النظافة متابعة وتنفيذ الخطط اليومية لضمان الحفاظ على أعلى مستوى من النظافة داخل المدينة.

أحمد رشاد الشريف جهاز مدينة القاهرة الجديدة النظافة التسعين الجنوبي

