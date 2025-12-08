رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد مشروع السوق الحضاري ويواصل جولاته بالتجمع الثالث

تفقد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الأعمال الجارية بمشروع “السوق الحضاري بالتجمع الثالث، مؤكداً أنه تم الانتهاء من الهيكل والمباني، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ضمن البرنامج الزمني للمشروع.

ويهدف السوق إلى توفير بيئة منظمة وآمنة للأنشطة التجارية، والقضاء على العشوائيات والإشغالات بالمنطقة.

ويضم المشروع منطقة تجارية، منطقة ترفيهية، أسواق يومية وأسبوعية وموسمية، ساحة انتظار سيارات مغطاة، ومساحات خضراء ومرافق خدمية متنوعة، على مساحة 76 ألف م² (18.1 فدان).

وفي سياق متصل، أجرى رئيس الجهاز جولة ميدانية بشارع السوق ومناطق وأحياء القطامية بالتجمع الثالث لمتابعة مستوى الخدمات ورفع الكفاءة، وذلك بصحبة المهندس أحمد عبدالوهاب دردير، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، ومسؤولي القطاعات.

وشملت الجولة متابعة أعمال تحسين الطرق، الأرصفة، الإنارة، والنظافة والتجميل، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر العام وتحسين جودة الحياة للسكان.

