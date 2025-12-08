قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي يتحدى ترامب وبوتين: لن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا

زيلينسكي مع كبار القادة الأوروبيين
ناصر السيد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض، رافضا مطلبا روسيا أساسيا أدرجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث مقترحاته لإنهاء الحرب.

زيلينسكي يرفض التنازل عن الأراضي لروسيا

قال زيلينسكي، عقب اجتماعه مع كبار القادة الأوروبيين لمناقشة خطة ترامب يوم الاثنين: "بموجب قوانيننا، وبموجب القانون الدولي، وبموجب القانون الأخلاقي، ليس لدينا الحق في التنازل عن أي شيء"، مضيفا: "هذا ما نناضل من أجله"، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

قد يُمثل الإعلان القاطع بأن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أرض انهيارًا لخطة ترامب الأخيرة لإنهاء الحرب، وهي مقترح أدانه النقاد باعتباره يُلبي قائمة طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرته عقب مشاورات مع قادة بريطانيين وفرنسيين وألمان في لندن؛ قدّم زيلينسكي أحد أوضح تصريحاته العلنية حتى الآن بشأن المقترح الناشئ المدعوم من الولايات المتحدة. 

وقال إن الخطة جُرّدت مما أسماه "بنودًا معادية لأوكرانيا صراحةً"، مُشيرًا إلى أن كييف منفتحة على التوصل إلى اتفاق، لكنه تمسك بموقفه بشأن مسألة الأرض، وهي وجهة نظر يشاطرها القادة الأوروبيون الذين أصرّوا على عدم السماح لبوتين بإعادة رسم الحدود الدولية المعترف بها “بالقوة”.

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها في منطقة دونباس الشرقية، لا لتسريع محادثات السلام، ولا لإرضاء مساعي واشنطن للتسوية، ولا تحت ضغط الهجوم العسكري الروسي المستمر.

وقال مسؤول أوكراني كبير مطلع على المناقشات الأخيرة، إن الاقتراح "أقرب إلى أن يكون قابلاً للتنفيذ بالنسبة لأوكرانيا، ولكنه ليس سهلاً ولم يكتمل بعد".

وعلى وجه التحديد، قال زيلينسكي إن أحد المقترحات يتضمن "مبادلة" محطة زابوريزجيا للطاقة النووية الأوكرانية، التي تسيطر عليها روسيا حاليًا، ومساحات من الأراضي التي تحتلها روسيا، بمناطق من منطقة دونيتسك لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وهي فكرة رفضها.

ترامب يهاجم زيلينسكي

خلال عطلة نهاية الأسبوع، صوّر ترامب كييف مجددًا على أنها العقبة أمام الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة، متهمًا زيلينسكي بالتباطؤ في تنفيذ الخطة وعدم قراءتها، حتى مع عدم إظهار موسكو أي استعداد يُذكر، إن وُجد، للتنازل عن مطالبها المتطرفة.

وأثار ضغط ترامب المستمر، بما في ذلك لهجته الصارمة تجاه أوكرانيا وانفتاحه الواضح على منح بوتين مطالبه الإقليمية، قلق العواصم الأوروبية، مما زاد من المخاوف من تبدد نفوذ كييف التفاوضي مع تقدم قوات بوتين في ساحة المعركة وانشغال حكومة زيلينسكي بفضيحة فساد متفاقمة.

وكانت الأولوية العاجلة لزيلينسكي في لندن، هي لقاء كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم رستم عمروف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الذي أجرى مشاورات مفصلة الأسبوع الماضي في ميامي مع مبعوثي ترامب- المطور ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، عقب لقائهما مع بوتين في موسكو. 

وصرح زيلينسكي بأن بعض المعلومات الجديدة التي ظهرت في تلك المحادثات تطلبت مشاورات مباشرة مع فريقه واتهم ترامب الزعيم الأوكراني بعدم مواكبة التطورات.

