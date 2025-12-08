ترامب يصدر أمرا لإنشاء قاعدة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوقيع أمر تنفيذي هذا الأسبوع من شأنه إنشاء إطار عمل وطني موحد لتنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يحدّ بشكل فعال من القواعد على مستوى الولايات التي انتشرت في غياب التشريعات الفيدرالية.

حوكمة الذكاء الاصطناعي

تشير هذه الخطوة إلى أكثر محاولات الإدارة جرأة حتى الآن لتشكيل اتجاه حوكمة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

أعلن ترامب عن الأمر التنفيذي القادم على وسائل التواصل الاجتماعي، كاتبًا: "سأصدر أمرًا تنفيذيًا بقاعدة واحدة هذا الأسبوع. لا يُمكن توقع حصول شركة على 50 موافقة في كل مرة تريد فيها القيام بشيء ما".

قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة

يعكس هذا البيان، الذي أوردته وكالة بلومبرج الإحباطات الراسخة داخل قطاع التكنولوجيا، الذي حذّر من أن تباين متطلبات الولايات يجعل الامتثال أمرًا مرهقًا وقد يُبطئ الابتكار في لحظة حرجة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

تشير مسودة الأمر التنفيذي المحتمل، إلى أنه سيمنح وزارة العدل الأمريكية سلطة مقاضاة الولايات التي تعتبر قواعدها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي غير دستورية.

كما سيُمكّن هذا الأمر الحكومة الفيدرالية من التهديد بخفض التمويل للولايات التي تفرض ما تراه لوائح مُقيّدة أو مُرهِقة للغاية.