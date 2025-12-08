الأزهري يهنئ وزير الشباب باختياره رئيسا للجنة التربية البدنية والرياضة باليونسكو

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وزير الأوقاف يهنئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة بمنظمة اليونسكو

وأعرب وزير الأوقاف عن بالغ سعادته لهذا الاختيار الذي يعكس مكانة مصر وريادتها على مستوى المؤسسات الدولية، بما يؤكد الثقة الدولية في الكفاءات المصرية.

وأشاد بإسهامات وزير الشباب والرياضة وجهوده المخلصة في تطوير قطاع الشباب والرياضة، بما يواكب رؤية الدولة المصرية ويعزز رسالتها الحضارية والإنسانية في خدمة المجتمع الدولي.

واختتم بتقديم خالص الدعاء بالتوفيق ودوام النجاح والسداد إلى وزير الشباب والرياضة، ولوطننا العزيز بمزيد من التقدم والازدهار.

مفتي الجمهورية يهنئ وزير الشباب والرياضة بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة بمنظمة اليونسكو

وكان د. نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة اختيار سعادته رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.

وأعرب مفتي الجمهورية عن بالغ سعادته بهذا الاختيار المشرف، الذي يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في المؤسسات الدولية.

وأكد أن هذا الاختيار يجسد الثقة الدولية في الخبرات المصرية، ويبرهن على الدور الرائد لمصر في دعم السياسات الدولية، بما ينسجم مع رسالتها الحضارية والإنسانية، ودورها المهم في تعزيز التفاهم بين الشعوب.