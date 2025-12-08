قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
أخبار البلد

طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدا الثلاثاء على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء. 

ومن المتوقع نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والعظمى المتوقعة غداً في القاهرة الكبرى 19 درجة.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

مع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات (مطروح - الإسكندرية- البحيرة-  كفر الشيخ - الدقهلية -دمياط- بورسعيد - الغربية - المنوفية- الشرقية). 

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط الصعيد، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر . 

كما حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم) وارتفاع الأمواج من (2 :3) أمتار.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 13
العاصمة الإدارية 19 11
6 أكتوبر 20 11
بنها 19 12
دمنهور 18 12
وادي النطرون 19 13
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 18 12
الزقازيق 19 13
شبين الكوم 18 12
طنطا 18 12
دمياط 21 15
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 12
العريش 22 11
رفح 21 13
رأس سدر 21 12
نخل 19 03
كاترين 13 02
الطور 22 12
طابا 19 13
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 19 13
العلمين 18 12
مطروح 19 13
السلوم 19 10
سيوة 20 09
رأس غارب 21 14
الغردقة 22 12
سفاجا 22 14
مرسى علم 23 15
شلاتين 27 20
حلايب 25 21
أبو رماد 27 19
رأس حدربة 25 21
الفيوم 19 13
بني سويف 19 12
المنيا 21 08
أسيوط 20 09
سوهاج 21 10
قنا 23 08
الأقصر 22 08
أسوان 22 11
الوادي الجديد 24 07
أبوسمبل 23 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتال :

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 30 20
المدينة المنورة 22 14
الرياض 27 18
المنامة 27 22
أبوظبي 30 18
الدوحة 28 22
الكويت 25 20
دمشق 15 06
بيروت 20 16
عمان 13 07
القدس 15 08
غزة 22 15
بغداد 21 14
مسقط 26 20
صنعاء 23 08
الخرطوم 33 20
طرابلس 19 14
تونس 20 11
الجزائر 18 07
الرباط 21 10
نواكشوط 29 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 11 01
إسطنبول 12 07
إسلام آباد 21 08
نيودلهي 26 10
جاكرتا 31 24
بكين 07 05-
كوالالمبور 33 23
طوكيو 15 05
أثينا 15 08
روما 16 05
باريس 11 06
مدريد 12 04
برلين 10 06
لندن 15 09
مونتريال 10- 12-
موسكو 01 02-
نيويورك 01- 06-
واشنطن 02 07-
أديس أبابا 24 10
 

درجات الحرارة طقس بارد أمطار متوسطة اضطراب الملاحة البحرية

