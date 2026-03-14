حزب الله يستهدف المطلة بدفعتين صاروخيتين

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه للمرة الثانية مستوطنة المطلة بدفعتين صاروخيتين بالإضافة لاستهدافه بالصواريخ مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة.

ومن جانبه نفذ جيش الاحتلال غارة جوية الغارة الإسرائيلية على منطقة النبعة استهدفت شقة وكذا غارة أخرى حارة صيدا جنوبي لبنان.



وكانت سماء بيروت امتلأت في وقت لاحق من الأمس بمنشورات إسرائيلية مناهضة لحزب الله، حيث شوهدت آلاف منها وهي تحلق في الهواء قبل أن تسقط في الشوارع.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني بأن المنشورات أُلقيت من طائرة إسرائيلية، وأنها تحمل رسالة من الوحدة 504، وهي وحدة الاستخبارات البشرية التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن تجنيد العملاء.

وقال الجيش اللبناني إن المنشورات تتضمن رموز QR تربط بصفحات على واتساب وفيسبوك. وحذّر من مسح هذه الرموز والنقر على أي روابط، قائلاً: "هذا ينطوي على مخاطر قانونية وأمنية، بالإضافة إلى إمكانية اختراق الهواتف المحمولة والوصول إلى البيانات الشخصية".

تعمل الوحدة 504 على ضمان مستقبل لبنان وشعبه، إيمانًا منها بمبدأ "إذا كان جارك بخير، فأنت بخير".