أخبار البلد

الأرصاد: مطروح على موعد مع ليلة مطيرة بامتياز

أمطار في مطروح
أمطار في مطروح
قسم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية خلال فترات الليل على أن تعاود الأمطار مرة أخرى اعتبارا من غدا الثلاثاء.

طقس اليوم 


نوهت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة مطروح على موعد مع ليلة مطيرة بإمتياز حيث تدفق السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تمتد لتشمل باقى السواحل الغربية "محافظة الأسكندرية"، مع تقدم ساعات الليل وتستمر فرص سقوط الأمطار حتى الغد.
 

طقس اليوم

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة لـ طقس غداً الثلاثاء، على أغلب الأنحاء، ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غداً الثلاثاء سيشهد شبورة من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد ووسط سيناء.


نوهت الهيئة في بيانها، عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات "مطروح-الإسكندرية-البحيرة-كفر الشيخ-الدقهلية-دمياط-بورسعيد-الغربية-المنوفية-الشرقية"، على فترات متقطعة.


أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

الأرصاد هيئة الأرصاد مطروح الطقس في مطروح محافظة مرسي مطروح

