فن وثقافة

المخرج عصام نصار عن نجاح مسلسل 2 قهوة: كنا محتاجين عمل رومانسي.. ومرام علي ممثلة مميزة| خاص

عصام نصار
عصام نصار
تقى الجيزاوي

أعرب المخرج عصام نصار عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي حققها أحدث أعماله مسلسل “2 قهوة” منذ انطلاق أولى حلقاته، كما تحدث عن سبب اختياره الفنانة “مرام علي”، وكذلك عن كواليس اختيار أماكن تصوير العمل.

وقال عصام نصار، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن الجمهور كان يحتاج مشاهدة عمل رومانسي وإيقاعه هادئ، ولا بد من تواجده كشكل من أشكال التنوع، بجانب أن العمل مليء بالمفاجآت المنتظرة خلال الحلقات المقبلة التي ستنال إعجاب الجمهور.

وعن اختيار أماكن التصوير، أضاف عصام نصار: إنه تعمد اختيار أماكن حقيقية من شوارع مصر؛ لأنها تحتوي على مناظر طبيعية خلابة، معلقًا: «مصر جميلة، وكان لازم نظهرها بشكلها الطبيعي دون الاستعانة بديكورات غير حقيقية، وهذا من ضمن أسباب حب الجمهور لمَشَاهد المسلسل».

وعن اختيار الفنانة السورية مرام علي ضمن أحداث المسلسل، قال عصام نصار، إن  مرام علي ممثلة قوية ومميزة جدًا وناجحة ولها شعبية كبيرة في مصر، ودائمًا تحرص على الحفاظ على نجاحها في الأعمال التي تقدمها، ودائمًا لدينا صلة قوية مع الدراما السورية ونجومها، لذا فإن مشاركتها مفيدة جدًا للمسلسل.

وعبَّر عصام نصار عن سعادته باختيار جميع النجوم المشاركين في العمل، وظهورهم بشكل مختلف ضمن الأحداث، خاصة الفنانة مي القاضي التي تُعتبر من الممثلات المميزات جدًا.

مسلسل 2 قهوة

يدور مسلسل «2 قهوة» في إطار درامي مليء بالإثارة والتشويق، حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم في آخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالي واستقر بها وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج «توك شو» شهير، ويقع في حب فتاة أرستقراطية تدعى “نيللي”، وتمتلك كافيه راقٍ في منطقة الزمالك، والتي بادلته نفس المشاعر، واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما.

ومع أحداث المسلسل وانغماسه بشكل أكبر في حياتها؛ يكتشف العديد من التضاد في الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة “يحيى” وهي راغبة في العودة له ولابنتها، وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل 2 قهوة

يشارك في بطولة مسلسل «2 قهوة» نخبة من أبرز النجوم، أبرزهم: عمر رياض، أحمد فهمي، مرام علي، مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

