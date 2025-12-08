أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

تؤكد الدراسات الاجتماعية أن الأمهات يعشن أعلى معدل ضغط في العقد الأخير.

البيت، العمل، الأولاد، المهام اليومية، كلها تجعل الأم تشعر بالإرهاق المستمر.

لذلك أصبح موضوع “راحة الأم النفسية” تريند بحثي ضخم خلال 2025، وبدأت الأمهات يبحثن عن حلول واقعية بعيدة عن النصائح النظرية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

السر الأول: 20 دقيقة لنفسك يوميًا

توصي الدراسات بأن تمنح الأم نفسها 20 دقيقة يوميًا فقط—وقت صافي بدون طلبات.

يمكن خلالها:

شرب قهوة

قراءة

مشاهدة فيديو مفضل

الخروج لمكان هادئ

هذه الدقائق تنعش الصحة النفسية وتقلل التوتر بنسبة 30%.

السر الثاني: تقسيم المسؤوليات داخل البيت

تعلّمت نساء كثيرات خلال السنوات الأخيرة أن الراحة الحقيقية تبدأ من توزيع المهام.

ليس شرطًا أن تقوم الأم بكل الأعمال.

مشاركة الأب أو الأولاد في:

أسرار الراحة النفسية للأمهات

ترتيب الغرف

غسل المواعين

إعداد سفرة بسيطة

تؤدي لانخفاض الضغط بشكل كبير.

السر الثالث: قول “لا” بدون ذنب

واحدة من أقوى نصائح الصحة النفسية هي أن تتوقف الأم عن تلبية كل الطلبات.

قول "لا" ليس أنانية… بل حماية للطاقة.

السر الرابع: جلسة هواية أسبوعية

الأم التي تمارس هواية—طبخ جديد، كتابة، رسم، مشي، أو حتى مشاهدة مسلسل—تملك استقرارًا نفسيًا أعلى.

الهوايات تغيّر كيمياء المخ وتقلل التوتر.

السر الخامس: النوم الكافي

النوم المتقطع يجعل الأم عصبية ومتعبة طوال اليوم.

ينصح بساعة نوم إضافية يوميًا، لأن الجسم يعيد شحن طاقته في هذه الساعة تحديدًا.

لماذا هذه الخطوات تعمل؟

لأنها تركز على إزالة الضغط بدلًا من التظاهر بالقوة.

وتعتمد على التوازن: وقت للأم + مشاركة الآخرين + تقليل الطلبات.