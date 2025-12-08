عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر لم تبع القضية الفلسطينية، وأهداف القاهرة واضحة وهي تحقيق الأمن القومي المصري، وإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.

وقال عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "لما نيجي لملف الغاز مع إسرائيل؛ بقول إحنا ليه داخلين في ملف الغاز مع إسرائيل، صباح الخير يا جاري.. ـنت في حالك وأنا في حالي".

وتابع عمرو أديب: "الإسرائيلي ده لا أمان له، والأمريكي والإسرائيلي شايفين إن العلاقة المصرية الإسرائيلية في المنطقة أساسية ومينفعش تبوظ".

وأكمل عمرو أديب: "مصر تحترم اتفاقياتها مع إسرائيل، وتسعى إلى إتمام كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".