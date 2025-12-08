نتنياهو: المرحلة الأولى من اتفاق غزة على وشك الانتهاء

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين أن المرحلة الأولى من اتفاق السلام بشأن قطاع غزة، على وشك الانتهاء.

اتفاق غزة

وزعم نتيناهو، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، أن حركة حماس تنتهك وقف إطلاق النار، بحسب ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية على طاولة الكنيست، وهذه بداية عملية تاريخية لدمج الجمهور الأرثوذكسي المتشدد في الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي وأجهزة الأمن.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، التقى نتنياهو بسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في اجتماع وصفه بـ"العاجل"، حضره أيضًا ممثل نتنياهو في المقر الأمريكي بكريات غات، مايكل أيزنبرغ، في توثيق نادر لمشاركته.

أدى الاجتماع إلى إلغاء شهادة نتنياهو المقررة لاحقًا في البيت الأبيض نهاية الشهر، وسط تنسيق مستمر بين الجانبين حول القضايا الأمنية والدبلوماسية.