فيلم صوت هند رجب مرشح للحصول على جائزة الفيلم الأجنبي في مسابقة جولدن جلوب

أُعلنت اليوم قائمة المرشحين لجوائز جولدن جلوب لعام 2026، في حفل استضافه الممثلان سكاي بي مارشال ومارلون وايانز.

ويتصدر فيلم "الموقف الأخير" السباق بتسعة ترشيحات، يليه فيلم "القيمة العاطفية" بثمانية ترشيحات، بينما حصل فيلم "الخطاة" على سبعة ترشيحات.



وفي فئة الأفلام الأجنبية، نال الفيلم التونسي "صوت هند رجب" ترشيحًا عن قصته المؤثرة التي تحكي مأساة طفلة فلسطينية من غزة قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي، من إخراج كوثر بن هنية.



أما في فئات التلفزيون، فقد تصدر مسلسل "اللوتس الأبيض" قائمة الترشيحات بستة ترشيحات، يليه مسلسل "الوصول إلى سن الرشد" بخمسة ترشيحات، فيما حصل "القتلة فقط في المبنى" و"الانفصال" على أربعة ترشيحات لكل منهما.



ويُقام الحفل، الذي تقدمه الممثلة الكوميدية نيكي جلازر، في 11 يناير 2026، وسيُبث مباشرة على قناة CBS، بينما تُذاع النسخة الإسرائيلية على قناتي Yes وSTING+.

ولأول مرة، أطلقت الجوائز فئة جديدة للبودكاست، تأكيدا على التزام غولدن غلوب بمواكبة وسائل الترفيه الحديثة.