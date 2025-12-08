قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيلم صوت هند رجب مرشح للحصول على جائزة الفيلم الأجنبي في مسابقة جولدن جلوب

فيلم صوت هند رجب
فيلم صوت هند رجب
فرناس حفظي

أُعلنت اليوم قائمة المرشحين لجوائز جولدن جلوب لعام 2026، في حفل استضافه الممثلان سكاي بي مارشال ومارلون وايانز. 

ويتصدر فيلم "الموقف الأخير" السباق بتسعة ترشيحات، يليه فيلم "القيمة العاطفية" بثمانية ترشيحات، بينما حصل فيلم "الخطاة" على سبعة ترشيحات.


وفي فئة الأفلام الأجنبية، نال الفيلم التونسي "صوت هند رجب" ترشيحًا عن قصته المؤثرة التي تحكي مأساة طفلة فلسطينية من غزة قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي، من إخراج كوثر بن هنية.


أما في فئات التلفزيون، فقد تصدر مسلسل "اللوتس الأبيض" قائمة الترشيحات بستة ترشيحات، يليه مسلسل "الوصول إلى سن الرشد" بخمسة ترشيحات، فيما حصل "القتلة فقط في المبنى" و"الانفصال" على أربعة ترشيحات لكل منهما.


ويُقام الحفل، الذي تقدمه الممثلة الكوميدية نيكي جلازر، في 11 يناير 2026، وسيُبث مباشرة على قناة CBS، بينما تُذاع النسخة الإسرائيلية على قناتي Yes وSTING+. 

ولأول مرة، أطلقت الجوائز فئة جديدة للبودكاست، تأكيدا على التزام غولدن غلوب بمواكبة وسائل الترفيه الحديثة.

قائمة المرشحين جوائز جولدن صوت هند رجب الجيش الإسرائيلي كوثر بن هنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

سارة خليفة لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور

سارة خليفة لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور

وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الانساني

وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني

هدير عبدالرازق

تظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة على فيديوهاتها المسربة

بالصور

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة
جمال شعبان يكشف: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

الطقس
الطقس
الطقس

وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات
وصفات 10 دقائق… إنقاذ يوم الأمهات العاملات

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد