تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد
حالة الطقس | 7 محافظات تقع تحت تأثير المطر والبرق والرعد .. تفاصيل
كيف تتحكم في نفسك عند الغضب؟ .. عالم أزهري يوضح
دولة التلاوة .. تفاصيل الاشتراك في البرنامج ومواعيد عرضه وقيمة الجوائز
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
خبير اقتصادي: الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 4 مليارات دولار.. وهناك حالة تحسن بمؤشرات الاقتصاد

محمود محسن

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الحكومة عملت خلال الفترة الأخيرة على خفض الدين العام، مع العمل وتحسين المؤشرات الإقتصادية.

وقال وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الحكومة عملت على خفض عجز الموازنة العامة بنسبة 10%، مؤكدا أن صافي الاحتياطات الدولية لمصر ارتفع إلى 50 مليارًا و215 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن وزير الملية أكد أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 4 مليارات دولار، مؤكدا أن التقارير الدولية تؤكد على تحسن مؤشرات الإقتصاد المصري. 

سارة خليفة لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور

سارة خليفة لهيئة المحكمة: أنا مش مجرمة وبطلب منكم العدل والورق المضبوط مزور

وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الانساني

وزير العدل يترأس الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني

هدير عبدالرازق

تظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة على فيديوهاتها المسربة

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

جمال شعبان: 10 وصايا ذهبية لحماية القلب من ضيق الشرايين والجلطات منذ الطفولة

الشتاء يطرق الأبواب.. كيف تستعد الأسر لموجة البرد الأقوى هذا العام؟

وصفات 10 دقائق .. إنقاذ يوم الأمهات العاملات

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

