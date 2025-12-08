خبير اقتصادي: الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 4 مليارات دولار.. وهناك حالة تحسن بمؤشرات الاقتصاد

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الحكومة عملت خلال الفترة الأخيرة على خفض الدين العام، مع العمل وتحسين المؤشرات الإقتصادية.

وقال وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الحكومة عملت على خفض عجز الموازنة العامة بنسبة 10%، مؤكدا أن صافي الاحتياطات الدولية لمصر ارتفع إلى 50 مليارًا و215 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن وزير الملية أكد أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 4 مليارات دولار، مؤكدا أن التقارير الدولية تؤكد على تحسن مؤشرات الإقتصاد المصري.