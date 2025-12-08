أردوغان: نسعى لرفع التبادل التجاري مع المجر إلى 10 مليارات دولار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين توقيع عدة تفاهمات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تشمل الطيران والأمن والتكنولوجيا والثقافة والتعليم.

التبادل التجاري بين تركيا والمجر

وأضاف الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري في مدينة اسطنبول، "نحن على وشك الوصول إلى هدفنا البالغ 6 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري الذي حدّدناه مع أوربان".

عام الابتكار التركي المجري

وأشار أردوغان إلى أن عام 2025 الذي أعلنّاه عام العلوم والابتكار التركي-المجري نفّذنا خلاله 28 عملا مشتركا وخصصنا موارد لمشاريع مشتركة، بحسب ما أفادت به وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وأوضح أن تقرر إنشاء مجموعة التخطيط المشتركة مع المجر والتي ستوفر إمكانية تناول القضايا الثنائية والعالمية بشكل أكثر مؤسسية، إلى جانب بحث رفع حجم التبادل التجاري المستهدف إلى 10 مليارات دولار.