الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

أسماء عبد الحفيظ

في ظل موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها مصر خلال الأيام الحالية، ومع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على فترات متقطعة في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، تواجه كثير من السيدات تحديًا كبيرًا: كيف يمكن الخروج بإطلالة أنيقة دون أن تتأثر الملابس بالمطر أو الرياح الباردة؟
ومع تحذيرات الأرصاد من امتداد الأمطار خلال الأيام المقبلة، أصبح التخطيط لإطلالة عملية ودافئة ضرورة يومية، وليس مجرد خيار.

الطبقات.. سر الدفء وأناقة الشتاء

تعتمد موضة الأيام الممطرة في المقام الأول على الملابس متعددة الطبقات، التي تمنحك الدفء دون المبالغة في ارتداء قطع ثقيلة تعيق الحركة.
وتنصح خبراء الموضة بارتداء:

تيشيرت قطني ملاصق للجسم لامتصاص العرق.

كارديجان أو بلوفر متوسط السماكة.

معطف مقاوم للمطر أو جاكيت جلد يمنح المظهر لمسة راقية وفي الوقت نفسه يحمي من البلل.
هذه الطبقات تساعد على الاحتفاظ بالحرارة دون الشعور بالاختناق أثناء التنقل.

المعطف نجم الإطلالة الشتوية

المعطف هو القطعة التي تنقذ أي إطلالة في الأجواء الباردة. ومع الأمطار الخفيفة في مصر، يفضّل اختيار معطف وتر بروف (مقاوم للماء) أو جاكيت «ترانش كوت».
كما يمكن الاعتماد على المعاطف الصوفية السميكة في الأيام التي تنخفض فيها الحرارة بشكل أكبر، شرط تنسيقها مع إكسسوارات مقاومة للماء مثل الحقائب الجلد الطبيعي.

الأحذية الأناقة تبدأ من الأسفل

إذا كانت الملابس قابلة للتعديل، فالأحذية هي أول ما يواجه المطر. لذلك أصبحت الأحذية الطويلة Boots خيارًا مثاليًا في شتاء هذا العام، خصوصًا الأنواع المصنوعة من الجلد أو المواد المقاومة للبلل.
وينصح خبراء الموضة بالابتعاد عن الأحذية القماشية أو الشامواه خلال فترات الأمطار الغزيرة لأنها تتلف بسرعة عند تعرضها للماء.
أما إذا كانت الإطلالة تحتاج حذاءً عمليًا، فيمكن اختيار Ankle boots التي تناسب الجينز والبدل الكاجوال.

الألوان المناسبة في الأيام الممطرة

عادة ما يفضّل المصممون الاتجاه نحو الألوان الداكنة في الأيام الممطرة لأنها أكثر عملية ولا تُظهر آثار البلل بسهولة.
لكن يمكن أيضًا كسر رتابة الطقس الرمادي بإضافة لمسة لونية قوية مثل:

  • الأحمر النبيتي،
  • السماوي الهادئ،
  • الأخضر الزمردي،
  • البيج الفاتح.
    إضافة وشاح ملون مع معطف داكن قد تجعل الإطلالة أكثر إشراقًا وتوازنًا.

الخامات التي لا تتأثر بالمطر

لضمان الثبات الجمالي للإطلالة رغم المطر، يفضّل الاعتماد على خامات مقاومة للبلل مثل:

  • الجلد الطبيعي،
  • النايلون،
  • البوليستر عالي الجودة،
  • الوتربروف (Waterproof).
    أما القطع الصوفية، فيُنصح بارتدائها كطبقة داخلية فقط، لأن مظهرها يتغير عند البلل.

إكسسوارات تحميك من الطقس وتكمل أناقتك

الإكسسوارات في أيام المطر ليست رفاهية، بل عناصر أساسية:

  • القبعات الصوفية تحمي الشعر من الرطوبة وتمنح الوجه شكلًا دافئًا وجذابًا.
  • القفازات الجلدية ضرورية خاصة لصاحبات حساسية البرد.
  • الأوشحة الطويلة ليست فقط للدفء، بل تمنح المعطف شكلًا أكثر فخامة.
    ويمكن اختيار شنطة يد جلدية تحافظ على محتوياتها في حال التعرض للمطر.

مكياج ضد المطر.. نعم ممكن

في الأيام الباردة الممطرة، أفضل اختيار هو المكياج الثابت طويل المدى.
احرصي على استعمال:

  • كريم أساس خفيف مقاوم للماء
  • ماسكارا ضد البلل
  • أحمر خدود كريمي يلتصق بالبشرة
  • مرطب شفاه ملون بدلًا من الروج التقليدي
    هذه الخيارات تمنحك ثباتًا أطول دون أن يتأثر المكياج بالمطر أو الرطوبة العالية.

كيف تختارين إطلالة عملية للخروج صباحًا؟

إذا كان الخروج مبكرًا في يوم ممطر، فالأفضل اختيار إطلالة جاهزة للتحرك دون خوف من البلل، مثل:

  • بنطال جينز داكن،
  • بلوفر بسيط،
  • معطف وتر بروف،
  • بوت جلد،
  • وشاح ثقيل.
    أما إذا كان لديكِ اجتماع أو مناسبة، فيمكن تنسيق فستان صوفي طويل مع معطف أنيق وحذاء طويل مقاوم للماء.
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

