أبو حسنة: اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا بالضفة الغربية انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث بأسم الأونروا، أن اليوم قامت مجموعة كبيرة من قوات الشرطة الإسرائيلية هاجمت مقر الاونروا الرئيسي ، وقاموا بأقتحامه، مشيرا إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية طالبت بامتلاك هذا المقر وهو ما يعد خرق لمواثيق الأمم المتحدة.

وقال عدنان أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه وقعنا اتفاقية مع الجانب الإسرائيلي في عام 1967 بحرية عمل الأونروا في الضفة الغربية، ولكن إسرائيل الأن تحاول الأن منع عمل الأونروا في الضفة الغربية، وقامت بقطع المياة والكهرباء عن المقر.

وتابع المتحدث بأسم الأونروا، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما زال بالغ الصعوبة رغم مرور ما يقارب الشهرين على اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الزيادة في عدد الشاحنات التي تدخل القطاع لا تعكس تحسنا حقيقيا في حياة السكان بسبب القيود الإسرائيلية على نوعية المواد المسموح بإدخالها.