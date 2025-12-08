قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
إطلاق أول روبوت بشري في العالم مزود بستة أذرع وعجلات وأرجل

لمياء الياسين

كشفت شركة ميديا ​​رسميًا عن روبوتها البشري من الجيل التالي، ميرو يو، في فعالية بمدينة قوانغتشو، الصين. 

يُعد هذا الروبوت أول روبوت في العالم يتميز بتصميم بستة أذرع وعجلات وأرجل، وهو مصمم للمهام الصناعية المعقدة والأتمتة عالية الكفاءة.

يعد ميرو يو نسخة مُحسّنة من روبوت ميديا ​​السابق ذي العجلات، والذي بدأ تشغيله في أغسطس بمصنع الشركة في جينغزو ويعمل النموذج القديم جنبًا إلى جنب مع الروبوتات المتنقلة ذاتية التشغيل (AMRs)، والروبوتات أحادية الذراع ذات العجلات الأربع، وأنظمة كوكا الروبوتية، والعمال البشريين. سينضم ميرو يو الجديد قريبًا إلى هذا النظام لتعزيز الكفاءة التشغيلية.


ميديا ​​تكشف عن Miro U


أكد وي تشانغ، نائب الرئيس والمدير التقني لشركة ميديا، أن روبوت Miro U هو الجيل الثالث من سلسلة روبوتات الشركة الشبيهة بالبشر. 

يدعم الروبوت الرفع العمودي والدوران بزاوية 360 درجة. ويتميز بستة أذرع ميكانيكية آلية مزودة بتحكم عالي الدقة، ووحدات تحكم طرفية سريعة التبديل لمهام مختلفة. وقد طورت ميديا ​​كامل حزمة التكنولوجيا داخليًا.

تخطط شركة ميديا ​​لنشر روبوت Miro U في مصنعها للغسالات الراقية في مدينة ووشي بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يعمل الروبوت على تحسين وقت العمل وزيادة كفاءة تعديل خط الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.


ميديا ​​تكشف عن Miro U
 

كما أوضح وي خارطة الطريق الأوسع لبرنامج ميديا ​​للروبوتات البشرية. وقد أكملت سلسلة "ميرو" المخصصة للأغراض الصناعية ثلاث دورات، بينما تخضع سلسلة "ميلا"، المخصصة للبيئات التجارية والسكنية، للاختبار النهائي. وتخطط ميديا ​​لإطلاق روبوتات "ميلا" في متاجرها غير المتصلة بالإنترنت عام ٢٠٢٦ لتقديم إرشادات للعملاء وعروض تفاعلية للمنتجات.


أعلنت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. ويظل النشر واسع النطاق للروبوتات البشرية أولوية رئيسية في استراتيجية ميديا ​​طويلة المدى.

وفي أخبار ذات صلة، كشفت شركة Unitree مؤخرًا عن أول روبوت بشري بعجلات يتمتع بقدرات الرؤية والإمساك والتعلم الذاتي، في حين يبدو أن كلب الروبوت الجديد من شركة Dobot والذي تبلغ قيمته 1000 دولار أمريكي هو أحد أذكى الحيوانات الأليفة الروبوتية في السوق.

