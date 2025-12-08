لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

كشفت أسرة مسلسل «على قد الحب» الذي تخوض به النجمة نيللى كريم الماراثون الرمضاني 2026، بمشاركة النجم شريف سلامة صورا من كواليس اليوم الأول للتصوير.

وتُظهر اللقطات أجواء العمل الحيوية، وبدء رسم ملامح الشخصيات الرئيسية وسط حالة من الحماس والتركيز من فريق التصوير والإخراج.

أبطال مسلسل على قد الحب

يشارك في بطولة العمل كل من: احمد ماجد ، مها نصار ، صفاء الطوخى، ميمى جمال، محمد على رزق، محمود الليثى، أحمد سعيد عبد الغنى، محمد ابو داوود ، شهد الشاطر، و عدد من المواهب الشابة وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، المسئول الإعلامى بالعمل د. محمد محسن، وإنتاج شركة S_production للمنتجة سالى والى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعى رومانسى يمتد لـ30 حلقة، ويُسلّط الضوء على تفاصيل الحياة العائلية والمشاعر الإنسانية المتشابكة داخل علاقات الحب والزواج، فى معالجة تجمع بين الدفء والواقعية.

ومن المنتظر أن يشكل «على قد الحب» أحد أبرز الأعمال المرتقبة فى الموسم الرمضانى القادم، نظرًا لثقل أبطاله واحترافية صناعه، إضافة إلى طبيعة موضوعه.