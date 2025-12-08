التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة

أكد حسين مشيك، مراسل قطاع الأخبار من العاصمة الروسية موسكو، أن السفارة المصرية افتتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت موسكو لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن السفارة ستواصل عملها حتى الساعة الثامنة مساء، على أن تفتح أبوابها مجدداً غداً لاستكمال التصويت، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال حتى اللحظة تُعد في إطار المتوقع، خصوصاً أن اليوم هو بداية الأسبوع في روسيا ويعد يوم دوام رسمي في الجامعات والمعاهد، ما يعني انشغال فئة واسعة من أبناء الجالية المصرية، ولا سيما الطلاب.

التصويت في دقائق

وأضاف مشيك أن السفارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية وضمان انسيابيتها، حيث لا يستغرق التصويت سوى دقائق قليلة، فيبدأ الناخب بإبراز هويته الشخصية، ثم يحصل على ورقة الاقتراع ليدلي بصوته خلف الساتر قبل وضعه في الصندوق المخصص.