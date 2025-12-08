نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

موجة باردة تضرب البلاد.. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية وانخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة وتواجد فرص لسقوط أمطار، كما تتسبب الرياح النشطة في زيادة الإحساس بالبرودة ودفع السحب الممطرة لمناطق جديدة.

انخفاض ملحوظ في الحرارة

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وأن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تشهد انخفاضات، وأن العظمى تسجل بين الـ 19 لـ 20 درجة.

وأوضح الدكتور محمود القياتي،، أن البلاد خلال فترة الليل تشهد أيضًا انخفاضات كبيرة، على المحافظات، وأن هناك بعض نسمات الرياح التي تجعل المواطنين تشعر بأن هناك انخفاضات كبيرة في حالة الجو.

نشاط الرياح

ولفت إلى أن نشاط الرياح سيكون على الكثير من محافظات الجمهورية، وأن هذه الرياح قد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة، ويكون معها ارتفاع في الأمواج وتحديا شواطئ الإسكندرية، ومطروح.

تكاثر السحب الممطرة

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الممطرة غرب البلاد (سيدي براني) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة أحياناً.

وقد توقعت هيئة الأرصاد استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أمطار متوسطة رعدية

وعن الظواهر الجوية أكدت الهيئة أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا في المساء على (السلوم - مطروح)على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون خفيفة جنوبا على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.